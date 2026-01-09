Лучше не будет: российские нефтяные компании получают все меньше

Российские нефтяные компании имеют все меньшие доходы. Такая ситуация, в частности, является следствием внедрением санкций против России. Также свой вклад "внесло" снижение стоимости нефти.

Как меняются доходы России от нефти?

Сейчас российская эталонная марка нефти Urals продается со значительной скидкой, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины (СВРУ).

Обратите внимание! Нефть Urals, сейчас реализуется со скидками до 50%, относительно котировок марки Brent.

По итогам недели, завершившейся 4 января, средний 4-недельный объем экспортных доходов России от нефти упал 959 миллионов долларов в неделю, что стало минимумом за все время полномасштабной войны против Украины,

– сообщает украинская разведка.

Для понимания, как показывает статистика, нефтяные доходы России сократились так:

по сравнению с началом октября, они уменьшились на 35%, то есть, примерно до 500 миллионов долларов в неделю;

относительно начала декабря, поступления от реализации нефти в России уменьшились на 15% или почти до 200 миллионов долларов еженедельно.

Стоит отметить и снижение уровня экспорта российской нефти. Такая ситуация возникла преимущественно из-за атак Украины по нефтяной инфраструктуре России. Речь идет не только о НПЗ, а и – трубопроводах, танкерах, сообщает Bloomberg.

Что влияет на стоимость российской нефти сейчас?