Як змінюються доходи Росії від нафти?

Наразі російська еталонна марка нафти Urals продається зі значною знижкою, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

Зверніть увагу! Нафта Urals, зараз реалізується зі знижками до 50%, відносно котирувань марки Brent.

За підсумками тижня, що завершився 4 січня, середній 4-тижневий обсяг експортних доходів Росії від нафти впав 959 мільйонів доларів на тиждень, що стало мінімумом за весь час повномасштабної війни проти України,

– повідомляє українська розвідка.

Для розуміння, як показує статистика, нафтові доходи Росії скоротилися так:

порівняно з початком жовтня, вони зменшились на 35%, тобто, приблизно до 500 мільйонів доларів на тиждень;

відносно початку грудня, надходження від реалізації нафти в Росії зменшились на 15% чи майже до 200 мільйонів доларів щотижня.

Варто відзначити і зниження рівня експорту російської нафти. Така ситуація виникла переважно через атаки Україні по нафтовій інфраструктурі Росі. Йдеться не тільки про НПЗ, а і – трубопроводи, танкери, повідомляє Bloomberg.

Що впливає на вартість російської нафти зараз?