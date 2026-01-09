Як змінюються доходи Росії від нафти?
Наразі російська еталонна марка нафти Urals продається зі значною знижкою, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України (СЗРУ).
Зверніть увагу! Нафта Urals, зараз реалізується зі знижками до 50%, відносно котирувань марки Brent.
За підсумками тижня, що завершився 4 січня, середній 4-тижневий обсяг експортних доходів Росії від нафти впав 959 мільйонів доларів на тиждень, що стало мінімумом за весь час повномасштабної війни проти України,
– повідомляє українська розвідка.
Для розуміння, як показує статистика, нафтові доходи Росії скоротилися так:
- порівняно з початком жовтня, вони зменшились на 35%, тобто, приблизно до 500 мільйонів доларів на тиждень;
- відносно початку грудня, надходження від реалізації нафти в Росії зменшились на 15% чи майже до 200 мільйонів доларів щотижня.
Варто відзначити і зниження рівня експорту російської нафти. Така ситуація виникла переважно через атаки Україні по нафтовій інфраструктурі Росі. Йдеться не тільки про НПЗ, а і – трубопроводи, танкери, повідомляє Bloomberg.
Що впливає на вартість російської нафти зараз?
Ще восени 2025 року США впровадили масштабні санкції проти російських нафтових гігантів. Йдеться про обмеження проти компаній "Лукойл" та "Роснефть". В результаті цього, експорт нафти для Росії став доволі проблематичним. Адже покупці почали відмовлятися від російської продукції.
Кремль почав робити значні знижки на свою нафту, аби реалізовувати її. Таким чином Москві вдавалося утримувати клієнтів, зокрема з Індії. Наразі, як стало відомо, одна з найбільших індійських компаній – Reliance Industries розглядає варіант купівлі нафти з Венесуели.