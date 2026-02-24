Укр Рус
24 февраля, 12:45
Именно это помогает России вести войну: Запад готов к решительным действиям

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Доходы России от экспорта нефти, газа и угля уменьшились на 27% за последние 12 месяцев по сравнению с периодом до вторжения.
  • Россия использует "теневой флот" для экспорта нефти, продавая ее по сниженным ценам.

Россия получала значительные доходы от экспорта нефти и газа. Именно эти поступления подпитывали российскую военную машину. Однако за последний год доходы России в этом секторе начали весомо снижаться.

Почему сокращаются доходы России от нефти и газа?

Нужно понимать, что Россия "зависима" от энергетических доходов. Именно поэтому многие санкции направлены на эту отрасль, сообщает Reuters.

Как показывают данные "Центра исследований энергетики и чистого воздуха":

  • за 12-месячный период, закончившийся 24 февраля 2026 года, доходы России от экспорта нефти, газа, угля и продуктов переработки достигли – 193 миллиарда евро;
  • для понимания, это на 27% меньше чем за аналогичный период до начала полномасштабной войны в Украине.

Начиная с 2022 года, экспорт газа из России ощутимо сократился. В то же время с нефтью ситуация сложнее. Ведь санкции не смогли ограничить экспорт российской нефти, взамен:

  • Кремль теперь продает нефть по более низким ценам;
  • для экспорта нефти Москва использует "теневой флот".

Важно! "Теневой флот" перевозит не только нефть из России, а еще и сырье из Ирана и Венесуэлы.

Сейчас, как сообщает Bloomberg, российская нефть марки Urals реализуется со значительной скидкой. Этот дисконт самый большой с апреля 2023 года. 1 баррель этой нефти при продаже стоит примерно 40 долларов.

Доходы России от экспорта сырой нефти за последние 12 месяцев уменьшились на 18% в годовом исчислении. В то же время объемы экспорта сырой нефти остались на 6% выше уровня до вторжения и составили 215 миллионов тонн, 
– указывает издание.

Что важно знать об экспорте российской нефти сейчас?

  • Из-за санкций Россия была вынуждена изменить рынки сбыта. Теперь российская нефть в основном поставляется в Турцию, Китай и Индию.

  • Сейчас Индия сокращает закупки российской нефти. Эти изменения происходят в рамках договоренностей Нью-Дели и Вашингтона. Напомним, Индия и США планируют заключить торговое соглашение.

  • ЕС планирует принять решение о полноценном запрете на любой бизнес, поддерживающий экспорт российской морской сырой нефти. Эти ограничения заложены в новый пакет санкций. Его пока не смогли принять, потому что Венгрия выступает против.