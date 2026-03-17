Снова будет покупать российскую нефть: эта страна приняла важное решение
- Китай планирует возобновить закупку российской нефти после четырехмесячной паузы, чтобы избежать дефицита из-за ситуации на Ближнем Востоке.
- Подразделения Sinopec и PetroChina уже ведут переговоры с поставщиками для получения российской нефти.
Китай планирует снова покупать российскую нефть. Это произойдет в рамках нового решения США. Речь идет об ослаблении американских санкций против России, в отношении нефти.
Почему Китай планирует покупать российскую нефть?
Китай планирует покупать российскую нефть после четырехмесячной паузы, сообщает Reuters.
Читайте также Венгрии удалось: Украина согласилась на предложение, по "Дружбе" от Европы
Дело в том, что Пекин стремится избежать дефицита, что может возникнуть из-за ситуации на Ближнем Востоке. По состоянию на сейчас, еще не было заключено никаких соглашений.
Однако, как известно, подразделения Sinopec и PetroChina уже обратились к поставщикам, чтобы договориться о получении российской нефти. Если все подтвердится, это станет первой сделкой с ноября.
Важно! Российская нефть это хорошая альтернатива для Китая. Ведь сырье из России значительно дешевле чем то, которое поступает из Бразилии и Западной Африки.
Один из источников, участвующий в торговле российской нефтью и знакомый с торговыми операциями PetroChina, заявил, что крупные нефтяные компании также могут стремиться обеспечить себе грузы, пока ситуация "сложная", покупая их у китайских независимых нефтеперерабатывающих заводов или трейдеров, которые уже имеют на складе нефть российского происхождения,
– указывает издание.
Заметим, что российская нефть таки попадала в Китай. Это происходило благодаря морскому транспорту. В феврале такой импорт достиг исторического значения – 1,92 миллиона баррелей в день.
Такой "всплеск" был связан с тем, что Индия перестала покупать российскую нефть. Соответственно, независимые покупатели раскупили грузы со значительными скидками, сообщает Reuters.
Что известно о решении США?
Из-за атак США и Израиля Иран почти полностью перекрыл Ормузский пролив. Это важнейший путь, которым транспортируется значительная часть мировой нефти. Как показывает статистика, в 2025 году через Ормузский пролив проходило ежедневно примерно – 13 миллионов баррелей нефти.
Из-за перекрытия Ормузского пролива, нефтяной рынок почувствовал значительный кризис. Цены на нефть полетели вверх.
На фоне этих событий США приняли решение о временном смягчении санкций против России. Американские чиновники разрешили покупку российской нефти, что уже находится в море только в течение 30 дней – до полуночи 11 апреля по времени Вашингтона.