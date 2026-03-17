Знову купуватиме російську нафту: ця країна ухвалила важливе рішення

Китай планує знову купувати російську нафту. Це станеться в рамках нового рішення США. Йдеться про послаблення американських санкцій проти Росії, щодо нафти.

Чому Китай планує купувати російську нафту?

Китай планує купувати російську нафту після чотиримісячної паузи, повідомляє Reuters.

Річ у тім, що Пекін прагне уникнути дефіциту, що може виникнути через ситуацію на Близькому Сході. Станом на тепер, ще не було укладено жодних угод.

Проте, як відомо, підрозділи Sinopec та PetroChina уже звернулися до постачальників, аби домовитись про отримання російської нафти. Якщо все підтвердиться, це стане першою угодою з листопада.

Важливо! Російська нафта це хороша альтернатива для Китаю. Адже сировина з Росії значно дешевша ніж та, що надходить з Бразилії та Західної Африки.

Одне з джерел, що бере участь у торгівлі російською нафтою та знайоме з торговельними операціями PetroChina, заявило, що великі нафтові компанії також можуть прагнути забезпечити собі вантажі, поки ситуація "складна", купуючи їх у китайських незалежних нафтопереробних заводів або трейдерів, які вже мають на складі нафту російського походження,

– вказує видання.

Зауважимо, що російська нафта таки потрапляла в Китай. Це відбувалося завдяки морському транспорту. У лютому такий імпорт сягнув історичного значення – 1,92 мільйона барелів на день.

Такий "сплеск" був пов'язаний з тим, що Індія перестала купувати російську нафту. Відповідно, незалежні покупці розкупили вантажі зі значними знижками, повідомляє Reuters.

Що відомо про рішення США?