Почему Китай планирует покупать российскую нефть?

Китай планирует покупать российскую нефть после четырехмесячной паузы, сообщает Reuters.

Дело в том, что Пекин стремится избежать дефицита, что может возникнуть из-за ситуации на Ближнем Востоке. По состоянию на сейчас, еще не было заключено никаких соглашений.

Однако, как известно, подразделения Sinopec и PetroChina уже обратились к поставщикам, чтобы договориться о получении российской нефти. Если все подтвердится, это станет первой сделкой с ноября.

Важно! Российская нефть это хорошая альтернатива для Китая. Ведь сырье из России значительно дешевле чем то, которое поступает из Бразилии и Западной Африки.

Один из источников, участвующий в торговле российской нефтью и знакомый с торговыми операциями PetroChina, заявил, что крупные нефтяные компании также могут стремиться обеспечить себе грузы, пока ситуация "сложная", покупая их у китайских независимых нефтеперерабатывающих заводов или трейдеров, которые уже имеют на складе нефть российского происхождения,

– указывает издание.

Заметим, что российская нефть таки попадала в Китай. Это происходило благодаря морскому транспорту. В феврале такой импорт достиг исторического значения – 1,92 миллиона баррелей в день.

Такой "всплеск" был связан с тем, что Индия перестала покупать российскую нефть. Соответственно, независимые покупатели раскупили грузы со значительными скидками, сообщает Reuters.

