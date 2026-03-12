Доходы России от нефтяного экспорта установили рекорд
- Доходы России от экспорта нефти в феврале упали до самого низкого уровня с начала полномасштабной войны в Украине.
- Экспорт сырой нефти из России снизился на 850 тысяч баррелей в сутки.
Доходы России от экспорта нефти падают. Они рекордно снизились в феврале. Для понимания, в последний месяц зимы российские доходы от нефти упали до самого низкого уровня с начала полномасштабной войны в Украине.
Почему падают доходы России от нефти?
Доходы России от экспорта нефти падают, в частности, на фоне введенных санкций, сообщает Bloomberg.
Читайте также Несмотря на войну: иранская нефть продолжает двигаться через Ормузский пролив
Нужно понимать, что санкции заставили Россию делать большие скидки на нефть, чтобы ее реализовывать. К тому же транспортировать российскую нефть становится все труднее.
Обратите внимание! Как указывает Международное энергетическое агентство, на уровень экспорта российской нефти повлияли удары Украины по нефтяной инфраструктуре.
Как показывает статистика:
- в феврале Россия заработала на экспорте сырой нефти и нефтепродуктов – 9,5 миллиардов долларов;
- это на 1,5 миллиарда долларов меньше чем в январе.
Общий объем нефтяного экспорта снизился, он упал на 850 тысяч баррелей в сутки – до 6,6 миллиона баррелей. Для понимания, это самый низкий уровень с 2022 года.
Заметим, что изменился и уровень добычи нефти в России. Как показывает отчет МЭА, ситуация выглядит так:
- ежедневная добыча сырой нефти упала на 710 000 баррелей;
- сейчас она составляет – 8,55 миллиона баррелей.
Это на 1 миллион баррелей меньше ежедневно, чем страна имела права добывать. Речь идет именно о нормах в феврале, установленных ОПЕК+.
Важно! ОПЕК оценила ежедневную добычу российской нефти в течение февраля. Она составила – 9,184 миллиона баррелей, сообщает Bloomberg.
Конфликт на Ближнем Востоке может увеличить спрос на российскую нефть, поскольку несколько региональных производителей сократили свою добычу,
– указывает издание.
Как украинские атаки влияют на добычу российской нефти?
Украинские атаки на российскую нефтяную инфраструктуру и топливные заводы ощутимо сократили объемы переработки нефти. Они уменьшились почти на 300 тысяч баррелей в день.
Агентство МЭА сохранило свой прогноз, относительно ежедневной добычи российской нефти в 2026 году. Ожидаемый показатель – в среднем 9,3 миллиона баррелей в день.