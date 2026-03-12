Доходи Росії від нафтового експорту встановили рекорд

Доходи Росії від експорту нафти падають. Вони рекордно знизились у лютому. Для розуміння, в останній місяць зими російські доходи ві нафти впали до найнижчого рівня з початку повномасштабної війни в Україні.

Чому падають доходи Росії від нафти?

Доходи Росії від експорту нафти падають, зокрема, на фоні введених санкцій, повідомляє Bloomberg.

Потрібно розуміти, що санкції змусили Росію робити великі знижки на нафту, аби її реалізовувати. До того ж транспортувати російську нафту стає все важче.

Зверніть увагу! Як вказує Міжнародне енергетичне агентство, на рівень експорту російської нафти вплинули удари України по нафтовій інфраструктурі.

Як показує статистика:

в лютому Росія заробила на експорті сирої нафти та нафтопродуктів – 9,5 мільярда доларів;

це на 1,5 мільярда доларів менше ніж у січні.

Загальний обсяг нафтового експорту знизився, він впав на 850 тисяч барелів на добу – до 6,6 мільйона барелів. Для розуміння, це найнижчий рівень з 2022 року.

Зауважимо, що змінився і рівень видобутку нафти в Росії. Як показує звіт МЕА, ситуація виглядає так:

щоденний видобуток сирої нафти впав на 710 000 барелів;

наразі він складає – 8,55 мільйона барелів.

Це на 1 мільйон барелів менше щодня, ніж країна мала права видобувати. Йдеться саме про норми у лютому, встановлені ОПЕК+.

Важливо! ОПЕК оцінила щоденний видобуток російської нафти протягом лютого. Він склав – 9,184 мільйона барелів, повідомляє Bloomberg.

Конфлікт на Близькому Сході може збільшити попит на російську нафту, оскільки кілька регіональних виробників скоротили свій видобуток,

– вказує видання.

Як українські атаки впливають на видобуток російської нафти?