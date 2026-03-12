Почему падают доходы России от нефти?

Доходы России от экспорта нефти падают, в частности, на фоне введенных санкций, сообщает Bloomberg.

Нужно понимать, что санкции заставили Россию делать большие скидки на нефть, чтобы ее реализовывать. К тому же транспортировать российскую нефть становится все труднее.

Обратите внимание! Как указывает Международное энергетическое агентство, на уровень экспорта российской нефти повлияли удары Украины по нефтяной инфраструктуре.

Как показывает статистика:

в феврале Россия заработала на экспорте сырой нефти и нефтепродуктов – 9,5 миллиардов долларов;

это на 1,5 миллиарда долларов меньше чем в январе.

Общий объем нефтяного экспорта снизился, он упал на 850 тысяч баррелей в сутки – до 6,6 миллиона баррелей. Для понимания, это самый низкий уровень с 2022 года.

Заметим, что изменился и уровень добычи нефти в России. Как показывает отчет МЭА, ситуация выглядит так:

ежедневная добыча сырой нефти упала на 710 000 баррелей;

сейчас она составляет – 8,55 миллиона баррелей.

Это на 1 миллион баррелей меньше ежедневно, чем страна имела права добывать. Речь идет именно о нормах в феврале, установленных ОПЕК+.

Важно! ОПЕК оценила ежедневную добычу российской нефти в течение февраля. Она составила – 9,184 миллиона баррелей, сообщает Bloomberg.

Конфликт на Ближнем Востоке может увеличить спрос на российскую нефть, поскольку несколько региональных производителей сократили свою добычу,

– указывает издание.

Как украинские атаки влияют на добычу российской нефти?