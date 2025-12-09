Как упала стоимость нефти из России?

Главной экспортной маркой российских нефтяников является – Urals, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.

Средняя цена марки Urals в ноябре снизилась. Она упала до 44,87 доллара за баррель.

Если сравнивать с октябрем, то ситуация в последний месяц осени изменилась так:

стоимость марки Urals снизилась на 18%;

то есть, это практически – 9 долларов за баррель.

За нынешний год изменения также ощутимы:

в январе стоимость Urals за баррель составляла в среднем – 67,66 доллара;

однако впоследствии цена этой марки обвалилась на 33% или – 23 доллара за баррель.

Важно! Текущие уровни нефти Urals минимальные еще с середины ноября 2025 года.

Как показывают данные Trading Economics, сегодня нефть Urals стоит ощутимо ниже других ключевых марок. Она упала до 53,72 доллара за баррель.

Почему Россия получает меньший доход за нефть?