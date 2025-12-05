Что известно о покупке российской нефти Индией?

Такому решению способствовали значительные скидки на российскую нефть, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также Удается получить все меньше: в России просела ключевая сфера заработка

Как известно, были осуществлены следующие приобретения:

BPCL – 4 партии 2 марок российской нефти: Urals и CPC;

Интересно! Urals была продана со скидкой 6 – 7 долларов, относительно стоимости марки Brent. Как сообщает Trading Economics, сегодня российская нефть имеет цену – 54,56 долларов за баррель.

IOC также закупила несколько партий.

Большинство нефти, поставляемой через систему КТК, поступает из Казахстана. Россия также продает определенную часть нефти через КТК. По словам одного из источников, BPCL не планирует покупать больше российских грузов в январе, поскольку НПЗ осуществил закупки у других поставщиков для удовлетворения своих потребностей,

– отмечает издание.

Справка: КТК – это система Каспийского трубопроводного консорциума.

Почему Индия сокращает закупки российской нефти?

США ввели санкции против российских нефтяных гигантов "Лукойла" и "Роснефти". Об этих ограничениях стало известно еще в конце октября. Однако окончательно они вступили в силу после 20 ноября. Американское правительство дало около месяца странам, закупающим российскую нефть, чтобы решить этот вопрос. Иначе Трамп анонсировал вторичные санкции.

Индия отреагировала на это предупреждение. В результате индийские покупатели начали сокращать объемы закупки российской нефти.

Заметим, что Индия начала активно покупать российскую нефть именно после 2022 года. Тогда Россия выходила на новые рынки, чтобы компенсировать убытки от потери европейского.

Обратите внимание! Санкции США против российской нефти поддержали ЕС и Великобритания.