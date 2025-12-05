Що відомо про покупку російської нафти Індією?

Такому рішенню сприяли значні знижки на російську нафту, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також Вдається отримати все менше: в Росії просіла ключова сфера заробітку

Як відомо, були здійсненні такі придбання:

BPCL – 4 партії 2 марок російської нафти: Urals та CPC;

Цікаво! Urals була продана зі знижкою 6 – 7 доларів, відносно вартості марки Brent. Як повідомляє Trading Economics, сьогодні російська нафта має ціну – 54,56 долара за барель.

IOC також закупила декілька партій.

Більшість нафти, що постачається через систему КТК, надходить з Казахстану. Росія також продає певну частину нафти через КТК. За словами одного з джерел, BPCL не планує купувати більше російських вантажів у січні, оскільки НПЗ здійснив закупівлі в інших постачальників для задоволення своїх потреб,

– наголошує видання.

Довідка: КТК – це система Каспійського трубопровідного консорціуму.

Чому Індія скорочує закупівля російської нафти?

США впровадили санкції проти російських нафтових гігантів "Лукойла" та "Роснефті". Про ці обмеження стало відомо ще в кінці жовтня. Проте остаточно вони набрали чинності після 20 листопада. Американський уряд дав близько місяця країнам, що закуповують російську нафту, аби розв'язати це питання. Інакше Трамп анонсував вторинні санкції.

Індія відреагувала на це попередження. В результаті, індійські покупці почали скорочувати обсяги закупівлі російської нафти.

Зауважимо, що Індія почала активно купувати російську нафту саме після 2022 року. Тоді Росія виходила на нові ринки, аби компенсувати збитки від втрати європейського.

Зверніть увагу! Санкції США проти російської нафти підтримали ЄС та Велика Британія.