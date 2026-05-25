Индия переходит на эту нефть, ведь поставки через Ормуз так и не возобновлены

Индийские НПЗ искали новые источники для поставок после начала конфликта на Ближнем Востоке. Ведь ближневосточная нефть не могла поступать на территорию Индии.

Из каких стран Индия получает нефть теперь?

Индия начала получать значительное количество нефти из Латинской Америки и Африки, сообщает Reuters.

Обратите внимание! Индия является третьим по величине в мире импортером нефти.

Именно поставки из этих стран смогли заменить ближневосточное сырье в апреле и мае:

Венесуэла;

Бразилия;

Нигерия;

Ангола.

Интересна ситуация с нефтью из Ирана. Индия получила значительное количество этого сырья в течение апреля.

В прошлом месяце Индия отказалась от закупок в Ираке из-за прекращения экспорта, одновременно она получила иранскую нефть после семилетнего перерыва. Эта возможность предоставлена временным освобождением, которое предоставил Вашингтон, чтобы помочь стабилизировать мировые цены на нефть,

– указывает издание.

Импорт из России в Индию также претерпел весомые изменения. Он сократился почти 29,4% с марта до 1,6 миллиона баррелей в день. Такая ситуация, в частности, является следствием того, что Nayara Energy закрыла свой НПЗ для технического обслуживания.

Как показывают предварительные данные Kpler, в мае Индия получит ориентировочно – 1,9 миллиона баррелей российской нефти в сутки. А вот иракской – 41 000 баррелей ежедневно.

Не стоит игнорировать и то, что Индия продолжает получать нефть с Ближнего Востока. Речь идет об ОАЭ и Саудовской Аравии.

ОАЭ и Саудовская Аравия являются единственными производителями в Персидском заливе, которые имеют трубопроводы, экспортирующие нефть в обход Ормузского пролива, тогда как Кувейт, Ирак, Катар и Бахрейн полагаются на этот водный путь для поставок,

– говорится в сообщении.

