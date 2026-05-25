Из каких стран Индия получает нефть теперь?

Индия начала получать значительное количество нефти из Латинской Америки и Африки, сообщает Reuters.

Читайте также Цены на нефть стремительно летят вниз из-за приближения мирного соглашения между США и Ираном

Обратите внимание! Индия является третьим по величине в мире импортером нефти.

Именно поставки из этих стран смогли заменить ближневосточное сырье в апреле и мае:

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Венесуэла;

Бразилия;

Нигерия;

Ангола.

Интересна ситуация с нефтью из Ирана. Индия получила значительное количество этого сырья в течение апреля.

В прошлом месяце Индия отказалась от закупок в Ираке из-за прекращения экспорта, одновременно она получила иранскую нефть после семилетнего перерыва. Эта возможность предоставлена временным освобождением, которое предоставил Вашингтон, чтобы помочь стабилизировать мировые цены на нефть,

– указывает издание.

Импорт из России в Индию также претерпел весомые изменения. Он сократился почти 29,4% с марта до 1,6 миллиона баррелей в день. Такая ситуация, в частности, является следствием того, что Nayara Energy закрыла свой НПЗ для технического обслуживания.

Как показывают предварительные данные Kpler, в мае Индия получит ориентировочно – 1,9 миллиона баррелей российской нефти в сутки. А вот иракской – 41 000 баррелей ежедневно.

Не стоит игнорировать и то, что Индия продолжает получать нефть с Ближнего Востока. Речь идет об ОАЭ и Саудовской Аравии.

ОАЭ и Саудовская Аравия являются единственными производителями в Персидском заливе, которые имеют трубопроводы, экспортирующие нефть в обход Ормузского пролива, тогда как Кувейт, Ирак, Катар и Бахрейн полагаются на этот водный путь для поставок,

– говорится в сообщении.

Какая ситуация была с импортом нефти в Индию в апреле?