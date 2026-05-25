Из каких стран Индия получает нефть теперь?
Индия начала получать значительное количество нефти из Латинской Америки и Африки, сообщает Reuters.
Обратите внимание! Индия является третьим по величине в мире импортером нефти.
Именно поставки из этих стран смогли заменить ближневосточное сырье в апреле и мае:
- Венесуэла;
- Бразилия;
- Нигерия;
- Ангола.
Интересна ситуация с нефтью из Ирана. Индия получила значительное количество этого сырья в течение апреля.
В прошлом месяце Индия отказалась от закупок в Ираке из-за прекращения экспорта, одновременно она получила иранскую нефть после семилетнего перерыва. Эта возможность предоставлена временным освобождением, которое предоставил Вашингтон, чтобы помочь стабилизировать мировые цены на нефть,
– указывает издание.
Импорт из России в Индию также претерпел весомые изменения. Он сократился почти 29,4% с марта до 1,6 миллиона баррелей в день. Такая ситуация, в частности, является следствием того, что Nayara Energy закрыла свой НПЗ для технического обслуживания.
Как показывают предварительные данные Kpler, в мае Индия получит ориентировочно – 1,9 миллиона баррелей российской нефти в сутки. А вот иракской – 41 000 баррелей ежедневно.
Не стоит игнорировать и то, что Индия продолжает получать нефть с Ближнего Востока. Речь идет об ОАЭ и Саудовской Аравии.
ОАЭ и Саудовская Аравия являются единственными производителями в Персидском заливе, которые имеют трубопроводы, экспортирующие нефть в обход Ормузского пролива, тогда как Кувейт, Ирак, Катар и Бахрейн полагаются на этот водный путь для поставок,
– говорится в сообщении.
Какая ситуация была с импортом нефти в Индию в апреле?
В апреле Индия импортировала всего 4,57 миллиона баррелей нефти в сутки. Этот показатель почти не изменился по сравнению с мартом. В то же время апрельское значение на 15,5% меньше чем в аналогичный период 2025 года.
Интересно, что в течение апреля импорт нефти в Индию из ОАЭ вырос, в этот период он составлял – 669 700 баррелей в сутки. Для сравнения, в марте это значение достигало – 230 600 баррелей в сутки. Уровень поставок из Саудовской Аравии, в свою очередь, не изменился.