Нефтяная мечта Лукашенко привела к убыткам в миллионы долларов
- Белорусские нефтяные проекты в Сибири, включая "Янгпур" и "Белоруснефть – Сибирь", понесли значительные убытки, общая сумма которых составляет примерно 34 миллиона долларов за 2025 год.
- "Янгпур" и "Белсеверстрой" накопили миллионные долги.
В течение достаточно долгого периода, Минск искал пути, как иметь свою нефть, но за рубежом. В частности, были попытки реализации такого проекта в Венесуэле и Иране.
Где Беларусь смогла получить "свою" нефть за рубежом?
Этот проект Беларусь смогла реализовать в российской Сибири, сообщает СВРУ.
Как известно, в 2013 году "Белоруснефть" купила на российском аукционе компанию "Янгпур", сообщает "Нефтерынок". Это предприятие в России было обанкротившимся.
Важно! Именно "Янгпур" имела лицензию на добычу в Ханты-Мансийском автономном округе.
Однако, как показывает статистика, для Минска этот шаг был провальным, ведь:
- "Янгпур" завершил 2025 год со значительными убытками. Они в целом составили – 18 миллионов долларов. Для понимания, это рекордная сумма убытков.
- К тому же, компания накопила значительные долги перед Москвой. "Янгпур" был должен российской казне – 5,5 миллиона долларов.
Кроме этого, в Сибири с 2008 года работает "Белоруснефть – Сибирь". Эта компания также убыточна. В течение 2025 года она получила убытки в размере почти – 14,5 миллиона долларов.
В дополнение – более 10 миллионов долларов долгов перед поставщиками оборудования и коммунальными службами, более 120 судебных исков, поступивших в 2025-м и в начале 2026 года,
– сообщает украинская разведка.
Нельзя не упомянуть строительную компанию "Белсеверстрой". Это дочерняя структура "Янгпура".
Убыток этой компании за 2025 год составляет 1,5 миллиона долларов. А налоговый долг "Белсеверстроя" превышает уже полмиллиона.
Общий убыток этих структур – примерно 34 миллиона долларов убытков за один год. Это худший результат за все время реализации белорусских нефтяных проектов на территории России.
Инвестиции, что делались десятилетиями, не только не принесли отдачи – они обернулись рекордными потерями именно тогда, когда Минск больше всего нуждается в живых деньгах, а не новых долгов,
– указывает СВРУ.
Какова ситуация в российской экономике сейчас?
Российская экономика испытывает значительные проблемы. Сейчас российский регулятор пытается с этим бороться. Председатель Центробанка России Набиуллина объявила, что финансирование российской экономики осуществляется только благодаря внутренним ресурсам.
Доходы России от нефти не позволяют ей перекрыть бюджетный дефицит. Ситуация обостряется на фоне того, что российское минобороны увеличило размер единовременных выплат за заключение контрактов.