Де Білорусь змогла отримати "свою" нафту за кордоном?
Цей проєкт Білорусь змогла реалізувати в російському Сибіру, повідомляє СЗРУ.
Читайте також Зростання цін на нафту не врятує: Росія відчула наслідок "далекобійних санкцій" України
Як відомо, у 2013 році "Белоруснефть" купила на російському аукціоні компанію "Янгпур", повідомляє "Нафторинок". Це підприємство в Росії було збанкрутілим.
Важливо! Саме "Янгпур" мала ліцензію на видобуток у Ханти-Мансійському автономному окрузі.
Проте, як показує статистика, для Мінська цей крок був провальним, адже:
- "Янгпур" завершив 2025 рік зі значними збитками. Вони загалом склали – 18 мільйонів доларів. Для розуміння, це рекордна сума збитків.
- До того ж, компанія накопичила значні борги перед Москвою. "Янгпур" був винний російській казні – 5,5 мільйона доларів.
Окрім цього, у Сибіру з 2008 року працює "Белоруснефть – Сибір". Ця компанія також збиткова. Протягом 2025 року вона отримала збитки у розмірі майже – 14,5 мільйона доларів.
На додачу – понад 10 мільйонів доларів боргів перед постачальниками обладнання та комунальними службами, більш як 120 судових позовів, що надійшли у 2025-му та на початку 2026 року,
– повідомляє українська розвідка.
Не можна не згадати будівельну компанію "Белсеверстрой". Це дочірня структура "Янгпуру".
Збиток цієї компанії за 2025 рік складає 1,5 мільйона доларів. А податковий борг "Белсеверстроя" перевищує вже пів мільйона.
Загальний збиток цих структур – приблизно 34 мільйони доларів збитків за один рік. Це найгірший результат за весь час реалізації білоруських нафтових проєктів на території Росії.
Інвестиції, що робилися десятиліттями, не лише не принесли віддачі – вони обернулися рекордними втратами саме тоді, коли Мінськ найбільше потребує живих грошей, а не нових боргів,
– вказує СЗРУ.
Яка ситуація в російській економіці зараз?
Російська економіка відчуває значні проблеми. Наразі російський регулятор намагається із цим боротися. Голова Центробанку Росії Набіулліна оголосила, що фінансування російської економіки здійснюється лише завдяки внутрішнім ресурсам.
Доходи Росії від нафти не дозволяють їй перекрити бюджетний дефіцит. Ситуація загострюється на тлі того, що російське міноборони збільшило розмір одноразових виплат за укладання контрактів.