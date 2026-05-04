Де Білорусь змогла отримати "свою" нафту за кордоном?

Цей проєкт Білорусь змогла реалізувати в російському Сибіру, повідомляє СЗРУ.

Читайте також Зростання цін на нафту не врятує: Росія відчула наслідок "далекобійних санкцій" України

Як відомо, у 2013 році "Белоруснефть" купила на російському аукціоні компанію "Янгпур", повідомляє "Нафторинок". Це підприємство в Росії було збанкрутілим.

Важливо! Саме "Янгпур" мала ліцензію на видобуток у Ханти-Мансійському автономному окрузі.

Проте, як показує статистика, для Мінська цей крок був провальним, адже:

"Янгпур" завершив 2025 рік зі значними збитками. Вони загалом склали – 18 мільйонів доларів. Для розуміння, це рекордна сума збитків.

До того ж, компанія накопичила значні борги перед Москвою. "Янгпур" був винний російській казні – 5,5 мільйона доларів.

Окрім цього, у Сибіру з 2008 року працює "Белоруснефть – Сибір". Ця компанія також збиткова. Протягом 2025 року вона отримала збитки у розмірі майже – 14,5 мільйона доларів.

На додачу – понад 10 мільйонів доларів боргів перед постачальниками обладнання та комунальними службами, більш як 120 судових позовів, що надійшли у 2025-му та на початку 2026 року,

– повідомляє українська розвідка.

Не можна не згадати будівельну компанію "Белсеверстрой". Це дочірня структура "Янгпуру".

Збиток цієї компанії за 2025 рік складає 1,5 мільйона доларів. А податковий борг "Белсеверстроя" перевищує вже пів мільйона.

Загальний збиток цих структур – приблизно 34 мільйони доларів збитків за один рік. Це найгірший результат за весь час реалізації білоруських нафтових проєктів на території Росії.

Інвестиції, що робилися десятиліттями, не лише не принесли віддачі – вони обернулися рекордними втратами саме тоді, коли Мінськ найбільше потребує живих грошей, а не нових боргів,

– вказує СЗРУ.

Яка ситуація в російській економіці зараз?