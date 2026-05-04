Где Беларусь смогла получить "свою" нефть за рубежом?

Этот проект Беларусь смогла реализовать в российской Сибири, сообщает СВРУ.

Как известно, в 2013 году "Белоруснефть" купила на российском аукционе компанию "Янгпур", сообщает "Нефтерынок". Это предприятие в России было обанкротившимся.

Важно! Именно "Янгпур" имела лицензию на добычу в Ханты-Мансийском автономном округе.

Однако, как показывает статистика, для Минска этот шаг был провальным, ведь:

"Янгпур" завершил 2025 год со значительными убытками. Они в целом составили – 18 миллионов долларов. Для понимания, это рекордная сумма убытков.

К тому же, компания накопила значительные долги перед Москвой. "Янгпур" был должен российской казне – 5,5 миллиона долларов.

Кроме этого, в Сибири с 2008 года работает "Белоруснефть – Сибирь". Эта компания также убыточна. В течение 2025 года она получила убытки в размере почти – 14,5 миллиона долларов.

В дополнение – более 10 миллионов долларов долгов перед поставщиками оборудования и коммунальными службами, более 120 судебных исков, поступивших в 2025-м и в начале 2026 года,

– сообщает украинская разведка.

Нельзя не упомянуть строительную компанию "Белсеверстрой". Это дочерняя структура "Янгпура".

Убыток этой компании за 2025 год составляет 1,5 миллиона долларов. А налоговый долг "Белсеверстроя" превышает уже полмиллиона.

Общий убыток этих структур – примерно 34 миллиона долларов убытков за один год. Это худший результат за все время реализации белорусских нефтяных проектов на территории России.

Инвестиции, что делались десятилетиями, не только не принесли отдачи – они обернулись рекордными потерями именно тогда, когда Минск больше всего нуждается в живых деньгах, а не новых долгов,

– указывает СВРУ.

