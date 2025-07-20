Почему нефть называют "черным золотом"
- Нефть называют "черным золотом" с 19 века из-за ее стратегической важности и ограниченности.
- Нефть и золото являются основой экономического благосостояния стран и часто становились причинами глобальных потрясений.
На первый взгляд, может показаться, что нефть и золото не имеют ничего общего. Ведь одно – жидкость, другое – твердый металл. Однако оба ресурса объединяет гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.
Почему нефть называют черным золотом?
Впервые выражение "черное золото" начали использовать в 19 веке, когда началась активная промышленная добыча нефти. В этот период человечество поняло, что нефть – не просто еще один полезный ресурс, а стратегический товар, что может определять судьбы стран, пишет 24 Канал.
Смотрите также Цены на нефть: сколько "черное золото" будет стоить осенью и в конце 2025 года
Нефть и золото также являются ограниченными в количестве, а значит – относятся к невозобновляемым природным ресурсам. При этом оба ресурса имеют широкое применение в промышленности – от производства электроники до медицины и химии.
Интересно! Золото традиционно считается символом богатства и стабильности, его активно используют как финансовый актив. Нефть же стала основой современной энергетики, ведь без нее невозможно представить работу транспорта, промышленности и многих сфер экономики.
В истории оба ресурса неоднократно становились причиной глобальных потрясений: "золотая лихорадка" побудила тысячи людей покидать дома в поисках богатства.
Из-за нефти вспыхивали вооруженные конфликты и войны, поскольку контроль над энергоресурсами – это рычаг власти в глобальной политике.
Важно! Сегодня как золото, так и нефть остаются основой экономического благосостояния многих стран. Оба ресурса можно условно обменять друг на друга – на рынках они имеют вес и стоимость.
Торговые империи прошлого и современности вырастали на продаже золота или нефти. И эта тенденция, похоже, останется актуальной еще долго.