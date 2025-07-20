Чому нафту називають чорним золотом?

Вперше вислів "чорне золото" почали використовувати у 19 столітті, коли розпочався активний промисловий видобуток нафти. У цей період людство зрозуміло, що нафта – не просто ще один корисний ресурс, а стратегічний товар, що може визначати долі країн, пише 24 Канал.

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Нафта та золото також є обмеженими в кількості, а отже – відносяться до невідновлюваних природних ресурсів. При цьому обидва ресурси мають широке застосування в промисловості – від виробництва електроніки до медицини та хімії.

Цікаво! Золото традиційно вважається символом багатства та стабільності, його активно використовують як фінансовий актив. Нафта ж стала основою сучасної енергетики, адже без неї неможливо уявити роботу транспорту, промисловості й багатьох сфер економіки.

В історії обидва ресурси неодноразово ставали причиною глобальних потрясінь: "золота лихоманка" спонукала тисячі людей залишати домівки в пошуках багатства.

Через нафту спалахували збройні конфлікти й війни, оскільки контроль над енергоресурсами – це важіль влади у глобальній політиці.

Важливо! Сьогодні як золото, так і нафта залишаються основою економічного добробуту багатьох країн. Обидва ресурси можна умовно обміняти один на одного – на ринках вони мають вагу та вартість.

Торговельні імперії минулого й сучасності виростали на продажі золота або нафти. І ця тенденція, схоже, залишиться актуальною ще довго.