Нефть снова падает в цене: какие варианты развития ситуации на рынке возможны

Нефть в последний день этой рабочей недели вернулась к падению. Сколько стоят эталонные марки черного золота – Brent и WTI. Как изменились цены за день – читайте в материале 24 канала.

Сколько стоят эталонные марки нефти

Нефть Brent по состоянию на 12 августа 2022 года торгуется на уровне 98,17 доллара за баррель, что на 0,56 доллара меньше, чем в предыдущий день. С начала торгов эта марка нефти выросла в цене на 1,44%, согласно данным Finance! Yahoo.

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В то же время, контракты на нефть под маркой WTI сейчас колеблются на уровне 92,42 доллара за баррель. По сравнению с предыдущим днем сырье на 0,97 доллара стоит больше. С начала торгового дня марка потеряла 2,04%. В то время как по данным Bloomberg, цена нефти составляет:

марка Brent торгуется на уровне 98,29 доллара за баррель (- 0,34 доллара),

за баррель (- 0,34 доллара), баррель американской нефти WTI торгуется по цене в 92,66 доллара США (-0,7 доллара).

В начале этой недели стоимость нефти тоже резко пошла вверх. Все из-за новых спекуляций на рынке со стороны россии. Речь идет о прекращении с первых дней августа транзита нефти через украинскую систему. В москве заявили, что главная причина – санкции Запада против государства-агрессора, которая 24 февраля 2022 года начала полномасштабную войну против Украины.

Прогнозы экспертов по ценам на рынке нефти

Эксперты пытаются прогнозировать будущую динамику цен на рынке нефти. Одним из главных факторов, который они учитывают – вероятность начала рецессии:

Эксперты компании Goldman Sachs прогнозируют, что стоимость нефти Brent может возрасти до 140 долларов за баррель уже этим летом, если рецессия не наступит.

за баррель уже этим летом, если рецессия не наступит. В то время как Королевский банк Канады ожидает, что нефть может подорожать вплоть до 150 долларов и даже выше барреля в течение следующих 18 месяцев.

и даже выше барреля в течение следующих 18 месяцев. При развитии сценария с рецессией прогнозируют, что нефть потенциально может обвалиться вплоть до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Ведь это непосредственно повлияет на спрос.

в этом году с последующим падением до в 2023 году. Ведь это непосредственно повлияет на спрос. Об этом говорится в отчете компании Citigroup, недавно привлеченной к процессу подготовки продажи авторитетного американского журнала Forbes.

Рецессия – это фаза в экономике, в ходе которой фиксируют общее понижение экономической активности. Обычно рецессии встречаются при общем снижении издержек.

За 2 последних месяца черное золото подешевело на рынке примерно на 30%. Среди главных факторов влияния – опасения по поводу рецессии, что приводит к замедлению мировой экономики и падению спроса на сырье.

В то же время, некоторые аналитики добавили, что укрепление доллара США на валютном рынке также повлияло на снижение спроса на глобальном уровне и соответственно привело к снижению цен, информирует Markets Insider.

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