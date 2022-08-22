Сколько стоят эталонные марки нефти

Марка нефти Brent начинает новую неделю с ценой на уровне 96,94 доллара за баррель, что на 0,54 доллара больше, чем днем ранее. Однако с начала торгов эта марка нефти потеряла 0,23% , согласно данным Finance! Yahoo .

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Сентябрьские же контракты на нефть под маркой WTI сейчас колеблются на уровне 91,22 доллара за баррель. По сравнению с предыдущим днем сырье на 0,71 доллара стоит больше. С начала торгов в пятницу эта марка нефти пошла вверх 0,50%.

К теме! Ранее стоимость нефти упала до минимума за несколько месяцев. Такая динамика пошла в разрез с ожиданиями аналитиков. Выделяют несколько факторов влияния – потенциальная рецессия, политика центробанков по инфляции, укрепление доллара США. Однако вряд ли вероятное падение цен на горючее ощутят в Украине из-за возвращения акциза.

В то время как по данным Bloomberg , цена нефти составляет:

марка Brent торгуется на уровне 96,84 доллара за баррель (+0,55 доллара),

за баррель (+0,55 доллара), баррель американской нефти WTI торгуется по цене в 91,22 доллара (+0,79 доллара).

Прогнозы экспертов по нефти: