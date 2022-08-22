Скільки коштують еталонні марки нафти

Марка нафти Brent починає новий тиждень із ціною на рівні 96,94 долара за барель, що на 0,54 долара більше ніж днем раніше. Однак з початку торгів ця марка нафти втратила 0,23%, згідно з даними Finance!Yahoo.

Цікаво Перші ознаки покращення світової економіки: які перспективи це відкриває

Натомість вересневі контракти на нафту під маркою WTI зараз коливаються на рівні 91,22 долара за барель. У порівняні з попереднім днем сировина на 0,71 долара коштує більше. З початку торгів у п'ятницю ця марка нафти пішла вгору 0,50%.

До теми! Раніше вартість нафти впали до мінімуму за кілька місяців. Така динаміка пішла у розріз з очікуваннями аналітиків. Виділяють кілька факторів впливу – потенційна рецесія, політика центробанків щодо інфляції, зміцнення долара США. Проте навряд чи ймовірне падіння цін на пальне відчують в Україні, через повернення акцизу.

Тоді як за даними Bloomberg, ціна нафти становить:

марка Brent торгується на рівні 96,84 долара за барель (+ 0,55 долара),

за барель (+ 0,55 долара), барель американської нафти WTI торгується за ціною у 91,22 долара (+ 0,79 долара).

Прогнози експертів щодо нафти: