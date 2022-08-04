Нефть вернулась к цене предвоенного уровня: по какой цене торгуются Brent и WTI

На рынке нефти фиксируют отрицательную динамику. Сколько стоят марки нефти Brent и WTI на сегодня и какие прогнозы по динамике цен на сырье уже есть – читайте в материале 24 канала.

Сколько на сегодняшний день стоят эталонные марки нефти

Фьючерсы на нефть Brent в четверг, 4 августа 2022 года, колеблются на уровне 96,47 доллара за баррель, что на 4,23 доллара меньше, чем днем раньше. С момента открытия рынка нефть упала в цене на 0,32, по данным Finance! Yahoo.

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Сентябрьские контракты на черное золото американской марки WTI сейчас стоят 90,35 доллара за баррель. С начала торговой сессии эта марка выросла в цене на 0,34%, или 4,8 доллара.

В то же время по данным Bloomberg, нефть Brent торгуется на уровне 96,36 доллара за баррель, а баррель нефти WTI стоит 90,42 доллара за баррель. По сути, черное золото торгуется на самом низком уровне с конца 10 февраля 2022 года. – за чуть более, чем две недели до полномасштабного военного нападения россии на Украину, пишет The Wall Street Journal.

Потенциальные сценарии развития на рынке нефти

Ситуация с ценами на рынке нефти во многом зависит от того, когда и будет ли вообще рецессия. Есть разные прогнозы относительно вероятного развития событий. В частности, специалисты Goldman Sachs считают, что стоимость нефти Brent может возрасти до 140 долларов за баррель уже этим летом.

Однако при отсутствии рецессии. В то же время в Королевский банк Канады ожидает, что нефть имеет потенциал подорожать вплоть до 150 долларов и даже выше за баррель за следующие 18 месяцев.

Это фаза в экономике, во время которой фиксируют общее снижение экономической активности. Обычно рецессии встречаются при общем снижении издержек.

Однако при условии развития сценария с рецессией ситуация со стоимостью сырья может повернуть в противоположную сторону. Следовательно, нефть потенциально может обвалиться вплоть до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году, прогнозирует компания Citigroup. Дело в том, что рецессия напрямую повлияет на спрос на нефть на глобальном рынке.

В США предупредили, что стоимость нефти может взлететь до 140 долларов за баррель, если не удастся установить потолок для цены на сырье из государства-агрессора – россии. В то время как в ОПЕК+, организация играет важную роль на рынке, решили увеличить объемы добычи нефти на 100 тысяч баррелей в день. Это решение они обосновали потенциальным уменьшением спроса уже в ближайшем будущем, пишет Bloomberg, из-за

рисков рецессии в США,

локдауны в Китае.

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