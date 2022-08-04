Нафта повернулася до ціни передвоєнного рівня: за якою ціною торгуються Brent та WTI

На ринку нафти фіксують від'ємну динаміку. Скільки коштують марки нафти Brent та WTI на сьогодні та які прогнози щодо динаміки цін на сировину вже є – читайте у матеріалі 24 каналу.

Скільки на сьогодні коштують еталонні марки нафти

Ф'ючерси на нафту Brent у четвер, 4 серпня 2022 року, коливають на рівні 96,47 долара за барель, що на 4,23 долара менше ніж днем раніше. З моменту відкриття ринку нафта впала в ціні на 0,32, за даними Finance!Yahoo.

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Натомість вересневі контракти на чорне золото американської марки WTI наразі коштують 90,35 долара за барель. З початку торгової сесії ця марка виросла в ціні на 0,34% або 4,8 долара.

Водночас за даними Bloomberg, нафта Brent торгується на рівні 96,36 долара за барель, а барель нафти WTI коштує 90,42 долара за барель. По суті чорне золото торгується на найнижчому рівні з кінця 10 лютого 2022 року – за трохи більше ніж два тижні до повномасштабного військового нападу росії на Україну, пише The Wall Street Journal.

Потенційні сценарії розвитку на ринку нафти

Ситуація з цінами на ринку нафти багато в чому залежать від того, коли та чи загалом буде рецесія. Є різні прогнози щодо ймовірного розвитку подій. Зокрема, фахівці Goldman Sachs вважають, що вартість нафти Brent може зрости до 140 доларів за барель вже цього літа.

Проте за умови відсутності рецесії. Водночас у Королівський банк Канади очікує, що нафта має потенціал подорожчати аж до 150 доларів і навіть вище за барель за наступні 18 місяців.

Це фаза в економіці, під час якої фіксують загальне зниження економічної активності. Зазвичай рецесії трапляються під час загального зниження витрат.

Проте за умови розвитку сценарію з рецесією, ситуація з вартістю сировини може повернути у протилежну сторону. Відтак нафта потенційно може обвалитися аж до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів у 2023 році, прогнозує компанія Citigroup. Річ у тому, що рецесія безпосередньо вплине на попит на нафту на глобальному ринку.

У США попередили, що вартість нафти може злетіти до 140 доларів за барель, якщо не вдасться встановити стелю для ціни на сировину з держави-агресорки – росії. Тоді як в ОПЕК+, організація відіграє важливу роль на ринку, вирішили збільшити обсяги видобування нафти на 100 тисяч барелів на день. Це рішення вони обґрунтували потенційним зменшенням попиту вже у близькому майбутньому, пише Bloomberg, через

ризики рецесію у США,

локдауни у Китаї.

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