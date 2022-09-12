Сколько стоят самые известные марки нефти
По состоянию на вечер 12 сентября нефть Brent торгуется на уровне 94,11 доллара за баррель. С начала дня марка нефти подорожала на 1,37%. По сравнению с предыдущей пятницей она выросла в цене на 2,41 доллара, согласно данным Finance! Yahoo.
Актуально Выбор профессионалов: что мощные банки советуют делать в условиях кризиса
В то время как контракты на нефть под маркой West Texas Intermediate стоят 87,84 доллара за баррель. По сравнению с данными торгов на 9 сентября нефть WTI подорожала на 1,78 доллара. С начала торговой сессии эта марка нефти выросла на 1,21%.
Согласно Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:
- марка нефти Brent торгуется на уровне 94,07 доллара за баррель (+2,36 доллара),
- баррель американской нефти WTI торгуется по цене в 87,87 доллара (+1,83 доллара).
Цены на нефть пошли вверх из-за опасений по поводу предложения. Они играют на рынке важную роль, ведь близится зимний период. На фоне этого ожидания о послаблении спроса нивелировались, пишет Reuters.
Прогнозы по ценам на нефть:
- Эксперты Goldman Sachs ожидают, что стоимость нефти марки Brent может возрасти до 130 долларов за баррель до конца 2022 года. Подчеркивают, что на рынке фиксируют дефицит даже несмотря на замедление экономического роста, так что это тянет цены вверх.
- Если же сценарий с рецессией станет реальностью, то прогнозируют, что нефть может обвалиться до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос, согласно отчету Citigroup.