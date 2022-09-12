Скільки коштують найвідоміші марки нафти

Станом на вечір 12 вересня нафта Brent торгується на рівні 94,11 долара за барель. З початку дня ця марка нафти подорожчала на 1,37%. У порівнянні з попередньою п'ятницею вона зросла в ціні на 2,41 долара, згідно з даними Finance!Yahoo.

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Тоді як контракти на нафту під маркою West Texas Intermediate наразі коштують 87,84 долара за барель. Порівняно з даними торгів на 9 вересня нафта WTI подорожчала на 1,78 долара. З початку торгової сесії ця марка нафти зросла на 1,21%.

Згідно з Bloomberg, вартість нафти зупинилася на наступних рівнях:

марка нафти Brent торгується на рівні 94,07 долара за барель (+ 2,36 долара),

за барель (+ 2,36 долара), барель американської нафти WTI торгується за ціною у 87,87 долара (+ 1,83 долара).

Ціни на нафту пішли вгору через побоювання щодо пропозиції. Вони відіграють на ринку важливу роль, адже наближається зимовий період. На фоні цього очікування про послаблення попиту нівелювалися, пише Reuters.

Прогнози щодо цін на нафту: