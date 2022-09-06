Сколько стоят самые известные марки нефти

Нефть марки Brent по состоянию на 6 сентября торгуется на рынке по цене на уровне 93 доллара за баррель. С начала дня марка нефти подорожала на 0,02%. В то же время этот бренд нефти подешевел на 3,51 доллара, согласно данным Finance! Yahoo.

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Сентябрьские же контракты на нефть под маркой West Texas Intermediate торгуется на уровне 87,06 доллара за баррель. По сравнению с предыдущим днем стоимость WTI упала на 3,71 доллара. Однако с начала сессии эта марка нефти подорожала на 0,22 %.

В то время как согласно Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

марка нефти Brent торгуется на уровне 93,30 доллара за баррель (- 3,15 доллара),

за баррель (- 3,15 доллара), баррель американской нефти WTI торгуется по цене в 87,09 доллара (-2,76 доллара).

В понедельник, 5 сентября, цены на нефть стремительно пошли вверх на фоне решения стран-членов ОПЕК+ о незначительном сокращении объемов добычи сырья. Их главная цель – поддержать цены на черное золото на определенном уровне.

В то же время на сегодня черное золото вернулось к падению. Эта тенденция вернулась в сектор после возобновления опасений по поводу уменьшения спроса на сырье. Также существенную роль играет перспектива дальнейшего повышения процентных ставок, пишет издание Reuters.

Прогнозы по ценам на нефть: