Скільки коштують найвідоміші марки нафти

Нафта марки Brent станом на, 6 вересня, торгується на ринку за ціною на рівні 93 доларів за барель. З початку дня ця марка нафти впала на 0,02%. Водночас цей бренд нафти подешевшав на 3,51 долара, згідно з даними Finance!Yahoo.

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Натомість вересневі контракти на нафту під маркою West Texas Intermediate торгується на рівні 87,06 долара за барель. У порівнянні з попереднім днем вартість WTI впала на 3,71 долара. Проте з початку сесії ця марка нафти подорожчала на 0,22%.

Тоді як згідно з Bloomberg, вартість нафти зупинилася на наступних рівнях:

марка нафти Brent торгується на рівні 93,30 долара за барель (- 3,15 долара),

за барель (- 3,15 долара), барель американської нафти WTI торгується за ціною у 87,09 долара (- 2,76 долара).

У понеділок, 5 вересня, ціни на нафту стрімко пішли вгору на фоні рішення країн-членів ОПЕК+ про незначне скорочення обсягів видобування сировини. Їхня головна ціль – підтримати ціни на чорне золото на певному рівні.

Водночас станом на сьогодні чорне золото повернулося до падіння. Це тенденція повернулася до сектору після відновлення побоювань щодо зменшення попиту на сировину. Також суттєву роль відіграє перспектива подальшого підняття процентних ставок, пише видання Reuters.

Прогнози щодо цін на нафту: