Сколько стоят самые известные марки нефти
Нефть Brent по состоянию на 7 сентября 2022 года торгуется на рынке по цене на уровне 89,77 доллара за баррель. С начала дня эта марка нефти потеряла 3,30%. В то же время этот бренд подешевел на 3,23 доллара, согласно данным Finance!Yahoo.
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Зато контракты на нефть под маркой West Texas Intermediate торгуются на уровни 83,57 доллара за баррель. В сравнении с предыдущим днем цена WTI упала на 3,49 доллара. Однако с начала сессии эта марка нефти подешевела на 3,81%.
В то время как согласно данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:
- марка нефти Brent торгуется на уровне 89,54 доллара за баррель (- 3,76 доллара),
- баррель американской нефти WTI торгуется по цене в 83,51 доллара (- 3,58 доллара).
5 сентября стоимость нефти стремительно пошла вверх на фоне решения ОПЕК+ о сокращении объемов добычи черного золота. Они идут на этот шаг, чтобы поддержать цены на нефть на определенном уровне.
Однако уже на следующий день цены на нефть вернулись к падению после возобновления страхов по уменьшению спроса на сырье. Также важную роль играет перспектива дальнейшего поднятия процентных ставок.
В среду, 7 сентября, ситуация на рынке достаточно изменчивой. Сегодня важными факторами, по данным Reuters, являются:
- вопросы спроса на рынке, которые связывают с опасениями относительно потенциальной рецессии;
- вероятность того, что Россия прекратит поставки газа и нефти.
Прогнозы относительно цен на нефть:
- Эксперты Goldman Sachs ожидают, что стоимость нефти марки Brent может возрасти до 130 долларов за баррель до конца 2022 года. Подчеркивают, что на рынке фиксируют дефицит даже несмотря на замедление экономического роста, так что это тянет цены вверх.
- Если же сценарий с рецессией станет реальностью, то прогнозируют, что нефть может обвалиться вплоть до 65 долларов в этом году с последующим падением к 45 долларов в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос, согласно отчету Citigroup.