Сколько стоят самые известные марки нефти

Нефть Brent по состоянию на 7 сентября 2022 года торгуется на рынке по цене на уровне 89,77 доллара за баррель. С начала дня эта марка нефти потеряла 3,30%. В то же время этот бренд подешевел на 3,23 доллара, согласно данным Finance!Yahoo.

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Зато контракты на нефть под маркой West Texas Intermediate торгуются на уровни 83,57 доллара за баррель. В сравнении с предыдущим днем цена WTI упала на 3,49 доллара. Однако с начала сессии эта марка нефти подешевела на 3,81%.

В то время как согласно данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

марка нефти Brent торгуется на уровне 89,54 доллара за баррель (- 3,76 доллара),

за баррель (- 3,76 доллара), баррель американской нефти WTI торгуется по цене в 83,51 доллара (- 3,58 доллара).

5 сентября стоимость нефти стремительно пошла вверх на фоне решения ОПЕК+ о сокращении объемов добычи черного золота. Они идут на этот шаг, чтобы поддержать цены на нефть на определенном уровне.

Однако уже на следующий день цены на нефть вернулись к падению после возобновления страхов по уменьшению спроса на сырье. Также важную роль играет перспектива дальнейшего поднятия процентных ставок.

В среду, 7 сентября, ситуация на рынке достаточно изменчивой. Сегодня важными факторами, по данным Reuters, являются:

вопросы спроса на рынке, которые связывают с опасениями относительно потенциальной рецессии;

вероятность того, что Россия прекратит поставки газа и нефти.

Прогнозы относительно цен на нефть: