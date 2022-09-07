Скільки коштують найвідоміші марки нафти

Нафта Brent станом на 7 вересня 2022 року торгується на ринку за ціною на рівні 89,77 долара за барель. З початку дня ця марка нафти втратила 3,30%. Водночас цей бренд подешевшав на 3,23 долара, згідно з даними Finance!Yahoo.

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Натомість контракти на нафту під маркою West Texas Intermediate торгуються на рівні 83,57 долара за барель. У порівнянні з попереднім днем ціна WTI впала на 3,49 долара. Проте з початку сесії ця марка нафти подешевшала на 3,81%.

Тоді як згідно з даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на наступних рівнях:

марка нафти Brent торгується на рівні 89,54 долара за барель (- 3,76 долара),

за барель (- 3,76 долара), барель американської нафти WTI торгується за ціною у 83,51 долара (- 3,58 долара).

5 вересня вартість нафти стрімко пішла вгору на фоні рішення ОПЕК+ про скорочення обсягів видобування чорного золота. Вони йдуть на цей крок, аби підтримати ціни на нафту на певному рівні.

Проте вже наступного дня ціни на нафту повернулися до падіння після відновлення страхів щодо зменшення попиту на сировину. Також суттєву роль відіграє перспектива подальшого підняття процентних ставок.

У середу, 7 вересня, ситуація на ринку є досить волатильною. Сьогодні важливими факторами, за даними Reuters, є:

питання щодо попиту на ринку, які пов'язують із побоюваннями щодо потенційної рецесії;

ймовірність того, до росія припинить постачання газу та нафти.

Прогнози щодо цін на нафту: