Нефть продолжает обесцениваться: цена на рынке
Стоимость нефти на рынке продолжает падать. Что влияет на динамику цен и сколько эталонные марки WTI и Brent – читайте в материале 24 канала.
Сколько стоят эталонные марки нефти
Марка нефти Brent начинает новую неделю с ценой на уровни 94,27 доллара за баррель, что на 0,48 доллара меньше, чем днем раньше. С начала сегодняшних торгов нефть подешевела на 0,68%, согласно данным Finance! Yahoo .
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В то время как сентябрьские контракты на нефть американской марки WTI на сегодняшний день торгуются по цене на уровне 88,52 доллара. за баррель. По сравнению с минувшей пятницей сырье на 0,52 доллара стоит меньше. С В начале торговой сессии эта марка показывает отрицательную динамику и потеряла 0,55%. В то же время по данным Bloomberg, цена нефти составляет:
- марка Brent торгуется на уровне 94,33 доллара за баррель (-0,31),
- баррель нефти WTI стоит 88,43 доллара США (-0,58).
По данным The Wall Street Journal, на прошлой неделе стоимость американской марки нефти вернулась к уровню, который был зафиксирован примерно за 2 недели до полномасштабного военного нападения россии на Украину.
Цены на нефть упали в цене и зависли на уровне близком к многомесячному минимуму. Главными причинами этого называют страхи по рецессии, которые бьют по перспективам спроса, а новые данные показывают медленнее возобновление импорта нефти в Китай в прошлом месяце. CNBC.
Сценарии развития событий для рынка нефти
Важную роль для мира играет риск рецессии. В частности, речь идет и о рынке нефти. Эксперты обнародовали ряд прогнозов по ценам на нефть с учетом различных вариантов по потенциальной рецессии:
- Эксперты из Goldman Sachs говорят о вероятности того, что стоимость нефти Brent может возрасти до 140 долларов за баррель уже этим летом, если рецессия не наступит.
- В то же время Королевский банк Канады ожидает, что черное золото может вырасти в цене вплоть до 150 долларов и даже выше барреля в течение следующих 18 месяцев.
- В то время как с условием развития сценария с рецессией, ожидают, что нефть потенциально может обвалиться вплоть до 65 долларов в этом году с последующим падением к 45 долларов в 2023 году.
- Это прогноз компании Citigroup, которую, кстати, привлекли к процессу подготовки. продажи авторитетного американского журнала Forbes .
США и ОПЕК+
В США добавили, что еще один существенный фактор влияния на динамику цен на нефть – ситуация с русским сырьем. После начала полномасштабного вторжения в Украину страны Европы да еще ряд государств начали процесс изменения формата своего сотрудничества в этом секторе государством-агрессором.
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Официальный Вашингтон считает, что стоимость нефти может взлететь до 140 долларов за баррель, если не удастся установить потолок для цены на сырье из государства-агрессора – россии. В то же время ОПЕК+, которая играет важную роль на рынке, решила увеличить объемы добычи нефти на 100 тысяч баррелей в день. Это решение они обосновали потенциальным уменьшением спроса уже в ближайшем будущем. Bloomberg, из-за:
- рисков рецессии в США,
- локдаунов в Китае.
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