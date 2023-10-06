Как изменились цены на нефть

Торги в четверг, 5 октября, стоимость нефти Brent завершила с ценой на уровне 84,07 доллара за баррель. Обесценение составило 1,74 % или 2,03%.

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В то время как американское сырье потеряло во время торгов 1,91 доллара или 2,3%. Завершила сессию нефть WTI на уровне 82,31 доллара за баррель, информирует, Reuters.

Согласно данным Bloomberg, цены на нефть колеблются на следующих уровнях:

Нефть Brent сейчас стоит 84,54 доллара за баррель (+0,56%);

за баррель (+0,56%); Марка WTI торгуется на уровне 82,89 доллара за баррель (+0,70%).

Что происходит на рынке нефти

Цены на нефть реагируют падением на фактор беспокойства по поводу спроса. Таким образом, сокращение объемов добычи нефти странами ОПЕК+ отошло немного на другой план, пишет Reuters.

В общей сложности два эталона на рынке нефти подешевели примерно на 10 долларов менее чем через 10 дней. В то время как в конце сентября цены на сырье колебались на уровне. 100 долларов за баррель. Однако следует выделить спад за последние два дня, поскольку это были наибольшие темпы снижения цен с мая для Brent и WTI.

Также Индия обратилась к производителям нефти с призывом учитывать интересы стран-потребителей, страдающих ростом цен. Стоит добавить, что эта страна входит в тройку мощных импортеров нефти.