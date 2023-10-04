Для Индии стоимость нефти имеет важное значение, ведь это третий крупнейший импортер сырья в мире. Напомним, что всего на прошлой неделе цены на черное золото вплотную приближались к 100 долларов за баррель.

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Индия обратилась с важной просьбой к производителям нефти

Министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури напомнил, что во время пандемии коронавируса, когда цены на нефть стремительно рухнули, мир объединился для стабилизации ситуации на рынке и поддержки производителей нефти. Соответствующее заявление чиновник озвучил в рамках своего пребывания в Абу-Даби.

Сейчас, когда мир находится на пороге экономического спада и замедления темпов производства, производители нефти должны проявить такую же чувствительность к странам-потребителям.

– подчеркнул министр нефти Индии.

Кроме того, Пури встретился в Абу-Даби с генеральным секретарем ОПЕК. В кулуарах конференции ADIPEC они успели обсудить вопрос стоимости нефти. Индийский министр уже долгое время призывает страны ОПЕК и их партнеров во главе с Россией (речь идет об ОПЕК+) задуматься, как их политика повлияет на импортеров сырья.

К теме! На момент создания этого материала, марки нефти Brent и WTI торгуются на рынке с ценой на уровне 90,47 доллара за баррель и 88,72 доллара за баррель соответственно. Об этом сообщает Bloomberg.

В настоящее время Индия получает примерно 60% нефтяного импорта на 101 миллиард долларов именно из стран ОПЕК. В то же время, Пури подчеркнул, что Индии удастся справиться даже, когда нефть подорожает выше. 100 долларов за баррель, но добавил, что такая цена не буду отвечать "ничьим интересам".

Напомним, что экономист из американского банка Goldman Sachs заявил, что в 2024 году цены на нефть могут достичь отметки на уровне 100 долларов за баррель. По его словам, этому способствует дисбаланс предложения и спроса на рынке нефти.