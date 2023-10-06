Як змінилися ціни на нафту

Торги у четвер, 5 жовтня, вартість нафти Brent завершила з ціною на рівні 84,07 долара за барель. Знецінення склало 1,74% або 2,03%.

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Тоді як американська сировина втратила під час торгів 1,91 долара або 2,3%. Завершила сесію нафта WTI на рівні 82,31 долара за барель, інформує, Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Нафта Brent наразі коштує 84,54 долара за барель (+ 0,56%);

за барель (+ 0,56%); Марка WTI торгується на рівні 82,89 долара за барель (+ 0,70%).

Що відбувається на ринку нафти

Ціни на нафту реагують падінням на фактор занепокоєння щодо попиту. Таким чином, скорочення обсягів видобування нафти країнами ОПЕК+ відійшло трохи на інший план, інформує видання Reuters.

Загалом два еталони на ринку нафти подешевшали приблизно на 10 доларів менше ніж за 10 днів. Тоді як наприкінці вересня ціни на сировину коливалися на рівні 100 доларів за барель. Проте варто виділити спад за останні два дні, оскільки це були найбільші темпи зниження цін з травня для Brent та WTI.

Також Індія звернулася до виробників нафти із закликом враховувати інтереси країн-споживачів, які страждають від зростання цін. Варто додати, що ця країна входить до трійки найпотужніших імпортерів нафти.