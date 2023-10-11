Как изменились цены на нефть

В среду, 11 октября, марка нефти Brent торгуется на рынке на уровне 87,90 доллара за баррель. Сырье подорожало на 25 центов.

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Нефть бренда WTI также демонстрирует положительную динамику и подорожала с начала торгов на 24 цента. Стоимость американского сырья пока колеблется на уровне 86,21 доллара за баррель, информирует, Reuters.

Согласно данным Bloomberg, цены на нефть колеблются на следующих уровнях:

Нефть Brent сейчас стоит 88,20 доллара за баррель (+0,63%);

за баррель (+0,63%); Марка WTI торгуется на уровне 86,47 доллара за баррель (+0,58%).

Предыдущий торговый день вышеупомянутые бренды нефти завершили с обесцениванием. Марка Brent подешевела на 50 центов или на 0,57%. Цена остановилась на уровне 87,65 доллара за баррель. В то время как американское сырье WTI потеряло во время торгов 41 цент, завершив день с ценой на уровне. 85,97 доллара за баррель.

Что происходит на рынке нефти

Цены на нефть вновь вернулись к росту, поскольку рынок ожидает новых проблем со снабжением на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Напомним, что в понедельник, 9 октября, черное золото подорожало почти на 4 доллара в ответ на войну в Израиль и опасения, что конфликт может выйти за пределы сектора Газа, но во вторник на рынке зафиксировали определенный спад. Аналитики из ING Bank считают, что все еще существует риск эскалации. Особенно если зафиксируют любое вмешательство Ирана, информирует издание. Reuters.

Интересно, что Индия обратилась к производителям нефти с призывом учитывать интересы стран-потребителей, страдающих ростом цен. Стоит добавить, что эта страна входит в тройку самых мощных импортеров черного золота.