Як змінилися ціни на нафту

У середу, 11 жовтня, марка нафти Brent торгується на ринку на рівні 87,90 долара за барель. Сировина подорожчала на 25 центів.

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Нафта бренду WTI також демонструє позитивну динаміку та подорожчала з початку торгів на 24 центи. Вартість американської сировини наразі коливається на рівні 86,21 долара за барель, інформує, Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Нафта Brent наразі коштує 88,20 долара за барель (+ 0,63%);

за барель (+ 0,63%); Марка WTI торгується на рівні 86,47 долара за барель (+ 0,58%).

Попередній торговий день вище згадані бренди нафти завершили зі знеціненням. Марка Brent подешевшала на 50 центів або 0,57%. Ціна зупинилася на рівні 87,65 долара за барель. Тоді як американська сировина WTI втратила під час торгів 41 цент, завершивши день з ціною на рівні 85,97 долара за барель.

Що відбувається на ринку нафти

Ціни на нафту знову повернулися до зростання, оскільки ринок очікує на нові проблеми із постачанням на тлі геополітичної напруженості на Близькому Сході. Нагадаємо, що у понеділок, 9 жовтня, чорне золото подорожчало майже на 4 долари у відповідь на війну в Ізраїль та побоювання, що конфлікт може вийти за межі Сектора Газа, але у вівторок на ринку зафіксували певний спад. Аналітики з ING Bank вважають, що все ще існує ризик ескалації. Особливо, якщо зафіксують будь-яке втручання Ірану, інформує видання Reuters.

Цікаво, що Індія звернулася до виробників нафти із закликом враховувати інтереси країн-споживачів, які страждають від зростання цін. Варто додати, що ця країна входить до трійки найпотужніших імпортерів чорного золота.