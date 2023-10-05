Как изменились цены на нефть

В четверг, 5 октября, стоимость нефти Brent колеблется на уровне 86,36 доллара за баррель. Сырье выросло в цене на 55 центов во время утренних торгов.

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В то время как нефть West Texas Intermediate торгуется на уровне 84,77 доллара за баррель. Американское сырье также подорожало на 55 центов, информирует издание Reuters.

Согласно данным Bloomberg, цены на нефть колеблются на следующих уровнях:

Нефть Brent сейчас стоит 85,19 доллара за баррель (-0,72%);

за баррель (-0,72%); Марка WTI торгуется на уровне 83,53 доллара за баррель (-0,82%).

Добавим, что в ходе предыдущей торговой сессии на рынке нефти зафиксирован мощный спад. В частности, марка нефти Brent подешевела более чем на 5 долларов или 5,6% до 85,81 доллара за баррель. Похожую динамику демонстрировало и американское сырье. Бренд WTI потерял во время торгов 5,6% или 5 долларов. Его цена упала до 84,22 доллара за баррель, информирует Reuters.

Что происходит на рынке нефти

В среду, 4 октября, цены на нефть стремительно обрушились из-за снижения спроса на топливо. Кроме того, немаловажную роль сыграли более мрачные макроэкономические прогнозы. Однако с началом новой торговой сессии нефть зафиксировала незначительный рост, поскольку неопределенный прогноз спроса сдерживает любое повышение со стороны панели ОПЕК+, информирует издание Reuters.

Напомним, что ОПЕК+ продолжает поддерживать политику сокращения объемов добычи нефти для хранения ограниченного предложения на рынке. Также добавим, что Саудовской Аравии и России договорились о сокращении объемов добыча нефти на суммарно 1,3 миллиона баррелей в день до конца года.

С другой стороны, сокращение объемов добычи сырья и рост цен существенно давит на страны-импортеры. Например, Индия призывает производителей нефти с пониманием относиться к странам, покупающим нефть.