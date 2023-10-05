Як змінилися ціни на нафту

У четвер, 5 жовтня, вартість нафти Brent коливається на рівні 86,36 долара за барель. Сировина зросла в ціні на 55 центів під час ранкових торгів.

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Тоді як нафта West Texas Intermediate торгується на рівні 84,77 долара за барель. Американська сировина також подорожчала на 55 центів, інформує видання Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Нафта Brent наразі коштує 85,19 долара за барель (- 0,72%);

за барель (- 0,72%); Марка WTI торгується на рівні 83,53 долара за барель (- 0,82%).

Додамо, що під час попередньої торгової сесії на ринку нафти зафіксували потужний спад. Зокрема, марка нафти Brent подешевшала на понад 5 доларів чи 5,6% до 85,81 долара за барель. Схожу динаміку демонструвала й американська сировина. Бренд WTI втратив під час торгів 5,6% або 5 доларів. Його ціна впала до 84,22 долара за барель, інформує, Reuters.

Що відбувається на ринку нафти

У середу, 4 жовтня, ціни на нафту стрімко обвалилися через зниження попиту на паливо. Крім того, важливу роль відіграли більш похмурі макроекономічні прогнози. Проте з початком нової торгової сесії, нафта зафіксувала незначне зростання, оскільки невизначений прогноз щодо попиту стримує будь-яке підвищення з боку панелі ОПЕК+, інформує видання Reuters.

Нагадаємо, що ОПЕК+ продовжує підтримувати політику скорочення обсягів видобування нафти задля зберігання обмеженої пропозиції на ринку. Також додамо, що Саудівської Аравії та Росії домовилися про скорочення обсягів видобування нафти на сумарно 1,3 мільйона барелів на день до кінця року.

З іншої сторони скорочення обсягів видобування сировини та зростання цін істотно тисне на країни-імпортери. Для прикладу, Індія закликає виробників нафти з розумінням ставитися до країн, які купують нафту.