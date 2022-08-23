Нефть вновь резко выросла в цене: какая страна сыграла важную роль для рынка
Нефть продолжает расти в цене. При чем здесь ОПЕК+, Саудовская Аравия и как на фоне этого изменилась стоимость известных марок нефти – читайте на Финансы24.
Сколько стоят эталонные марки нефти
Марка нефти Brent начинает новую неделю с ценой на уровне 97,74 доллара за баррель, что на 0,8 доллара больше, чем днем ранее. Однако с начала торговой сессии эта марка нефти выросла на 1,31%, согласно данным Finance!Yahoo.
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В то же время сентябрьские контракты на нефть под маркой WTI сейчас колеблются на уровне 91,78 доллара за баррель. По сравнению с предыдущим торговым днем сырье на 0,56 доллара стоит больше. С начала сессии эта марка нефти подорожала на 1,57%.К теме! Все больше стран отказываются от российской нефти. Среди них и Сербия, которая с 1 ноября прекратит покупать сырье от государства-агрессора. Главная причина – санкции Евросоюза.
Тогда как согласно Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:
- марка нефти Brent торгуется на уровне 97,72 доллара за баррель (+0,88 доллара);
- баррель американской нефти WTI торгуется по цене в 91,75 доллара (+0,53 доллара).
Одна из главных причин роста цен на нефть – сужение предложения на рынке снова в центре внимания в мире. Дело в том, что в Саудовской Аравии выступили с идеей сокращения добычи сырья странами ОПЕК+ для поддержания цен. В следующий раз картель планирует встретиться в сентябре 2022 года. Еще один фактор – перспектива сокращения запасов нефти в США, пишет CNBC.
Прогнозы экспертов по нефти:
- В Goldman Sachs считают, что цена нефти под маркой Brent может вырасти до 130 долларов за баррель к концу 2022 года. Эксперт подчеркнул, что на рынке фиксируют дефицит даже несмотря на замедление экономического роста, поэтому это тянет цены вверх.
- Если же сценарий с рецессией станет реальностью, то прогнозируют, что нефть может обвалиться вплоть до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Ведь это напрямую повлияет на спрос, согласно отчету Citigroup.