Скільки коштують еталонні марки нафти

Марка нафти Brent починає новий тиждень із ціною на рівні 97,74 долара за барель, що на 0,8 долара більше ніж днем раніше. Однак з початку торгової сесії ця марка нафти виросла на 1,31%, згідно з даними Finance!Yahoo.

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Натомість вересневі контракти на нафту під маркою WTI зараз коливаються на рівні 91,78 долара за барель. У порівняні з попереднім торговим днем сировина на 0,56 долара коштує більше. З початку сесії ця марка нафти подорожчала на 1,57%.