Сколько стоят эталонные марки нефти

Марка нефти Brent начинает новую неделю с ценой на уровне 97,74 доллара за баррель, что на 0,8 доллара больше, чем днем ранее. Однако с начала торговой сессии эта марка нефти выросла на 1,31%, согласно данным Finance!Yahoo.

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В то же время сентябрьские контракты на нефть под маркой WTI сейчас колеблются на уровне 91,78 доллара за баррель. По сравнению с предыдущим торговым днем сырье на 0,56 доллара стоит больше. С начала сессии эта марка нефти подорожала на 1,57%.

К теме! Все больше стран отказываются от российской нефти. Среди них и Сербия, которая с 1 ноября прекратит покупать сырье от государства-агрессора. Главная причина – санкции Евросоюза.

Тогда как согласно Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

марка нефти Brent торгуется на уровне 97,72 доллара за баррель (+0,88 доллара);

за баррель (+0,88 доллара); баррель американской нефти WTI торгуется по цене в 91,75 доллара (+0,53 доллара).

Одна из главных причин роста цен на нефть – сужение предложения на рынке снова в центре внимания в мире. Дело в том, что в Саудовской Аравии выступили с идеей сокращения добычи сырья странами ОПЕК+ для поддержания цен. В следующий раз картель планирует встретиться в сентябре 2022 года. Еще один фактор – перспектива сокращения запасов нефти в США, пишет CNBC.

Прогнозы экспертов по нефти: