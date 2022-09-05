Сколько стоят самые известные марки нефти

Нефть марки Brent по состоянию на 5 сентября торгуется на рынке по цене на уровне 96,51 доллара за баррель. С начала дня эта марка нефти подорожала на 3,75% или на 1,49 доллара, согласно данным Finance! Yahoo .

Актуально Нефть по 150 долларов за баррель: как монетизировать эту динамику на рынке

Сентябрьские же контракты на нефть под маркой West Texas Intermediate, сокращенно WTI , торгуется на уровне 90,23 доллара за баррель. С начала торгового дня цена выросла на 0,96 доллара. С начала сессии эта марка нефти подорожала на 3,87 %.

В то же время, согласно Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

марка нефти Brent торгуется на уровне 96,45 доллара за баррель (+1,40 доллара),

за баррель (+1,40 доллара), баррель американской нефти WTI торгуется по цене в 89,85 доллара (+0,83 доллара).

Главным фактором влияния на рынке явились результаты переговоров ОПЕК+. Государства-производители нефти договорились о незначительном сокращении объемов добычи сырья. Их цель – поддержать цены на черное золото на определенном уровне . Следовательно, в октябре они будут добывать на 100 тысяч баррелей нефти меньше каждый день. Это примерно 0,1% общего спроса на рынке, пишет Reuters. Следующая встреча намечена на 5 октября 2022 года.

Прогнозы по ценам на нефть :