Сколько стоят самые известные марки нефти
Нефть марки Brent по состоянию на 5 сентября торгуется на рынке по цене на уровне 96,51 доллара за баррель. С начала дня эта марка нефти подорожала на 3,75% или на 1,49 доллара, согласно данным Finance! Yahoo .
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Сентябрьские же контракты на нефть под маркой West Texas Intermediate, сокращенно WTI , торгуется на уровне 90,23 доллара за баррель. С начала торгового дня цена выросла на 0,96 доллара. С начала сессии эта марка нефти подорожала на 3,87 %.
В то же время, согласно Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:
- марка нефти Brent торгуется на уровне 96,45 доллара за баррель (+1,40 доллара),
- баррель американской нефти WTI торгуется по цене в 89,85 доллара (+0,83 доллара).
Главным фактором влияния на рынке явились результаты переговоров ОПЕК+. Государства-производители нефти договорились о незначительном сокращении объемов добычи сырья. Их цель – поддержать цены на черное золото на определенном уровне . Следовательно, в октябре они будут добывать на 100 тысяч баррелей нефти меньше каждый день. Это примерно 0,1% общего спроса на рынке, пишет Reuters. Следующая встреча намечена на 5 октября 2022 года.
Прогнозы по ценам на нефть :
- Эксперты Goldman Sachs ожидают, что стоимость нефти марки Brent может возрасти до 130 долларов за баррель до конца 2022 года. Подчеркивают, что на рынке фиксируют дефицит даже несмотря на замедление экономического роста, так что это тянет цены вверх.
- Если же сценарий с рецессией станет реальностью, то прогнозируют, что нефть может обвалиться до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос, согласно отчету Citigroup.