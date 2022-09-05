Скільки коштують найвідоміші марки нафти

Нафта марки Brent станом на, 5 вересня, торгується на ринку за ціною на рівні 96,51 долара за барель. З початку дня ця марка нафти подорожчала на 3,75% або на 1,49 долара, згідно з даними Finance!Yahoo.

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Натомість вересневі контракти на нафту під маркою West Texas Intermediate, скорочено WTI, торгується на рівні 90,23 долара за барель. З початку торгового дня ціна зросла на 0,96 долара. З початку сесії ця марка нафти подорожчала на 3,87%.

Тоді як згідно з Bloomberg, вартість нафти зупинилася на наступних рівнях:

марка нафти Brent торгується на рівні 96,45 долара за барель (+ 1,40 долара),

за барель (+ 1,40 долара), барель американської нафти WTI торгується за ціною у 89,85 долара (+ 0,83 долара).

Головним фактором впливу на ринку стали результати переговорів ОПЕК+. Держави-виробники нафти домовилися про незначне скорочення обсягів видобування сировини. Їхня ціль – підтримати ціни на чорне золото на певному рівні. Відтак у жовтня вони будуть видобувати на 100 тисяч барелів нафти менше кожного дня. Це приблизно 0,1% від загального попиту на ринку, пише Reuters. Наступна зустріч запланована на 5 жовтня 2022 року.

Прогнози щодо цін на нафту: