Скільки коштують найвідоміші марки нафти
Нафта марки Brent станом на, 5 вересня, торгується на ринку за ціною на рівні 96,51 долара за барель. З початку дня ця марка нафти подорожчала на 3,75% або на 1,49 долара, згідно з даними Finance!Yahoo.
Актуально Нафта по 150 доларів за барель: як монетизувати цю динаміку на ринку
Натомість вересневі контракти на нафту під маркою West Texas Intermediate, скорочено WTI, торгується на рівні 90,23 долара за барель. З початку торгового дня ціна зросла на 0,96 долара. З початку сесії ця марка нафти подорожчала на 3,87%.
Тоді як згідно з Bloomberg, вартість нафти зупинилася на наступних рівнях:
- марка нафти Brent торгується на рівні 96,45 долара за барель (+ 1,40 долара),
- барель американської нафти WTI торгується за ціною у 89,85 долара (+ 0,83 долара).
Головним фактором впливу на ринку стали результати переговорів ОПЕК+. Держави-виробники нафти домовилися про незначне скорочення обсягів видобування сировини. Їхня ціль – підтримати ціни на чорне золото на певному рівні. Відтак у жовтня вони будуть видобувати на 100 тисяч барелів нафти менше кожного дня. Це приблизно 0,1% від загального попиту на ринку, пише Reuters. Наступна зустріч запланована на 5 жовтня 2022 року.
Прогнози щодо цін на нафту:
- Експерти Goldman Sachs очікують, що вартість нафти марки Brent може зрости до 130 доларів за барель до кінця 2022 року. Підкреслюють, що на ринку фіксують дефіцит навіть попри сповільнення економічного зростання, тож це тягне ціни вгору.
- Якщо ж сценарій з рецесією стане реальністю, то прогнозують, що нафта може обвалитися аж до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів у 2023 році. Адже це безпосередньо вплине на попит, згідно зі звітом Citigroup.