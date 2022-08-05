Цена нефти WTI пробила очередной психологический уровень: что происходит на рынке
Две самые известные марки нефти – Brent и WTI – сейчас торгуются ниже 100 долларов за баррель. О динамике рынка и прогнозах экспертов – читайте в материале 24 канала.
Сколько на сегодняшний день стоят эталонные марки нефти
Марка нефти Brent заканчивает неделю с ценой на уровне 94,75 доллара за баррель, что на 1,72 доллара меньше, чем днем раньше. С момента открытия рынка нефть выросла на 0,67%, по данным Finance! Yahoo.
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Сентябрьские контракты на черное золото американской марки WTI сейчас стоят 89,07 доллара за баррель. По сравнению с предыдущим днем нефть на 1,28 доллара стоит меньше. Однако с начала торговой сессии эта марка показывает положительную динамику – она выросла на 0,60%.
В то же время, по данным Bloomberg, нефть Brent торгуется на уровне 94,64 доллара за баррель, а баррель нефти WTI стоит 89,01 доллара. Следовательно, цена американской марки нефти вернулись к уровню, который был зафиксирован до полномасштабного военного нападения россии на Украину, пишет The Wall Street Journal.
Варианты развития событий
Сегодня большую роль для рынка нефти играет потенциально возможная рецессия. Так что с учетом того, наступит этот кризис или нет, эксперты и прогнозируют дальнейшую динамику цен на рынке:
- В Goldman Sachs считают, что стоимость нефти Brent может возрасти до 140 долларов за баррель уже этим летом, если рецессия не наступит.
- В то же время Королевский банк Канады ожидает, что сырье имеет потенциал подорожать вплоть до 150 долларов и даже выше за баррель за следующие 18 месяцев.
- Однако при условии развития сценария с рецессией ожидают, что нефть потенциально может обвалиться вплоть до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году.
- Это прогноз компании Citigroup, которую кстати привлекли к процессу подготовки продаж авторитетного американского журнала Forbes.
В США добавили, что еще одним фактором влияния на стоимость нефти является ситуация с российским сырьем. После начала полномасштабной войны против Украины Европа и ряд стран начали процесс переформатирования своего сотрудничества в этом секторе с москвой.
Американцы предупредили, что стоимость нефти может взлететь до 140 долларов за баррель, если не удастся установить потолок для цены на сырье из государства-агрессора – россии. В то же время в ОПЕК+, организация играет важную роль на рынке, решили увеличить объемы добычи нефти на 100 тысяч баррелей в день. Это решение они обосновали потенциальным уменьшением спроса уже в ближайшем будущем, пишет Bloomberg, из-за:
- рисков рецессии в США,
- локдаунов в Китае.
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