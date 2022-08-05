Ціна нафти WTI пробила черговий психологічний рівень: що відбувається на ринку

Дві найвідоміші марки нафти – Brent та WTI – зараз торгуються нижче 100 доларів за барель. Про динаміку ринку та прогнози експертів – читайте у матеріалі 24 каналу.

Скільки на сьогодні коштують еталонні марки нафти

Марка нафти Brent закінчує тиждень з ціною на рівні 94,75 долара за барель, що на 1,72 долара менше ніж днем раніше. З моменту відкриття ринку нафта зросла на 0,67%, за даними Finance!Yahoo.

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Натомість вересневі контракти на чорне золото американської марки WTI наразі коштують 89,07 долара за барель. У порівняні з попереднім днем нафта на 1,28 долара коштує менше. Проте з початку торгової сесії ця марка показує позитивну динаміку й зросла на 0,60%.

Водночас за даними Bloomberg, нафта Brent торгується на рівні 94,64 долара за барель, а барель нафти WTI коштує 89,01 долара США. Відтак ціна американської марки нафти повернулася до рівня, який був зафіксований до повномасштабного військового нападу росії на Україну, пише The Wall Street Journal.

Варіанти розвитку подій

Сьогодні велику роль для ринку нафти відіграє потенційно можлива рецесія. Тож з врахуванням того настане ця криза чи ні експерти й прогнозують подальшу динаміку цін на ринку:

У Goldman Sachs вважають, що вартість нафти Brent може зрости до 140 доларів за барель вже цього літа, якщо рецесія не настане.

вартість нафти Brent може зрости до за барель вже цього літа, якщо рецесія не настане. Водночас Королівський банк Канади очікує, що сировина має потенціал подорожчати аж до 150 доларів і навіть вище за барель за наступні 18 місяців.

очікує, що сировина має потенціал подорожчати аж до і навіть вище за барель за наступні 18 місяців. Однак за умови розвитку сценарію з рецесією, очікують, що нафта потенційно може обвалитися аж до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів у 2023 році.

аж до цього року з подальшим падінням до у 2023 році. Це прогноз компанії Citigroup, яку до речі залучили до процесу підготовки продажу авторитетного американського журналу Forbes.

Це фаза в економіці, під час якої фіксують загальне зниження економічної активності. Зазвичай рецесії трапляються під час загального зниження витрат.

У США додали, що ще одним фактором впливу на вартість нафти є ситуація з російською сировиною. Після початку повномасштабної війни проти України Європа та ще низка країн почали процес переформатовування своєї співпраці у цьому секторі з москвою.

Американці попередили, що вартість нафти може злетіти до 140 доларів за барель, якщо не вдасться встановити стелю для ціни на сировину з держави-агресорки – росії. Водночас ОПЕК+, організація яка відіграє важливу роль на ринку, вирішила збільшити обсяги видобування нафти на 100 тисяч барелів на день. Це рішення вони обґрунтували потенційним зменшенням попиту вже у близькому майбутньому, пише Bloomberg, через

ризики рецесію у США,

локдауни у Китаї.

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