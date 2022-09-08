Сколько стоят самые известные марки нефти

Нефть Brent по состоянию на 8 сентября торгуется на уровне 88,61 доллара за баррель. С начала дня марка нефти подорожала на 0,69%. Однако по сравнению с предыдущим днем эта марка нефти подешевела на 1,16 доллара, согласно данным Finance! Yahoo.

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В то же время контракты на нефть под маркой West Texas Intermediate на сегодняшний день стоят 83,21 доллара за баррель. По сравнению с предыдущим днем марка WTI подешевела на 0,36 доллара. С начала торговой сессии эта марка нефти выросла на 1,55%.

В то время как согласно Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

марка нефти Brent торгуется на уровне 89,01 доллара за баррель (- 0,53 доллара),

за баррель (- 0,53 доллара), баррель американской нефти WTI торгуется по цене в 83,47 доллара (-0,04 доллара).

5 сентября 2022 г. стоимость нефти довольно резко возросла на фоне решения ОПЕК+ о сокращении объемов добычи черного золота. Они идут на этот шаг, чтобы поддержать цены на нефть на определенном уровне.

В среду, 7 сентября, цены на нефть упали до минимального уровня за последние 7 месяцев. Это связывают с угрозами России остановить экспорт нефти и газа некоторым странам. Однако уже сегодня динамика черного золота на рынке изменилась, вернувшись к росту, сообщает Reuters.

Прогнозы по ценам на нефть :