Аналитик американского банковского холдинга Morgan Stanley Адам Джонс отметил, что именно компания Ferrari – его фаворит в быстроразвивающейся индустрии электрокаров.

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В Morgan Stanley предпочитают Ferrari

Ferrari начала делать заявления о выходе на рынок электрокаров еще несколько лет назад, однако глава компании Джон Элканн, капитал которого Forbes оценивает в 2,4 миллиарда долларов, подтвердил эти амбиции ранее в этом году. По его словам, дебют электромобиля запланирован на 2025 год.

По данным Yahoo!Finance , актуальная стоимость акций Ferrari колеблется на уровне 260 долларов за каждую, рыночная капитализация компании составляет 64,5 миллиарда долларов. Для сравнения ценные бумаги Tesla стоят 1162 доллара за акцию, производителя электромобилей оценивают в 1,1 триллиона долларов, информирует тот же портал .

В записке для клиентов Адам Джонс из Morgan Stanley прогнозирует, что к 2030 году более 30% общего объема продаж будет приходиться именно на электромобили. В прошлом году итальянская компания продала примерно 9100 автомобилей. К факторам, которые могут помочь Ferrari стать одним из самых мощных игроков на рынке, аналитик банковского холдинга относит:

доступ к инвестиционному капиталу,

ценовая политика на рынке предметов роскоши,

задержка заказов в течение рекордных двух лет.

Morgan Stanley делает ставку на Ferrari / Фото Unsplash

По оценкам Morgan Stanley, Ferrari потратит большую часть своих капитальных затрат в размере 13 миллиардов долларов в течение этого десятилетия на разработку электромобилей с батарейным питанием, которые должны быть представлены публике до 2024 года.