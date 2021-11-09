Аналитик американского банковского холдинга Morgan Stanley Адам Джонс отметил, что именно компания Ferrari – его фаворит в быстроразвивающейся индустрии электрокаров.
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В Morgan Stanley предпочитают Ferrari
Ferrari начала делать заявления о выходе на рынок электрокаров еще несколько лет назад, однако глава компании Джон Элканн, капитал которого Forbes оценивает в 2,4 миллиарда долларов, подтвердил эти амбиции ранее в этом году. По его словам, дебют электромобиля запланирован на 2025 год.
В записке для клиентов Адам Джонс из Morgan Stanley прогнозирует, что к 2030 году более 30% общего объема продаж будет приходиться именно на электромобили. В прошлом году итальянская компания продала примерно 9100 автомобилей. К факторам, которые могут помочь Ferrari стать одним из самых мощных игроков на рынке, аналитик банковского холдинга относит:
- доступ к инвестиционному капиталу,
- ценовая политика на рынке предметов роскоши,
- задержка заказов в течение рекордных двух лет.
Morgan Stanley делает ставку на Ferrari / Фото Unsplash
По оценкам Morgan Stanley, Ferrari потратит большую часть своих капитальных затрат в размере 13 миллиардов долларов в течение этого десятилетия на разработку электромобилей с батарейным питанием, которые должны быть представлены публике до 2024 года.