Аналитик американского банковского холдинга Morgan Stanley Адам Джонс отметил, что именно компания Ferrari – его фаворит в быстроразвивающейся индустрии электрокаров.

Примечательно Уникальные условия и контроль рисков: либо новая опция позволит накопить капитал

В Morgan Stanley предпочитают Ferrari

Ferrari начала делать заявления о выходе на рынок электрокаров еще несколько лет назад, однако глава компании Джон Элканн, капитал которого Forbes оценивает в 2,4 миллиарда долларов, подтвердил эти амбиции ранее в этом году. По его словам, дебют электромобиля запланирован на 2025 год.

В записке для клиентов Адам Джонс из Morgan Stanley прогнозирует, что к 2030 году более 30% общего объема продаж будет приходиться именно на электромобили. В прошлом году итальянская компания продала примерно 9100 автомобилей. К факторам, которые могут помочь Ferrari стать одним из самых мощных игроков на рынке, аналитик банковского холдинга относит:

  • доступ к инвестиционному капиталу,
  • ценовая политика на рынке предметов роскоши,
  • задержка заказов в течение рекордных двух лет.

Morgan Stanley делает ставку на Ferrari / Фото Unsplash

По оценкам Morgan Stanley, Ferrari потратит большую часть своих капитальных затрат в размере 13 миллиардов долларов в течение этого десятилетия на разработку электромобилей с батарейным питанием, которые должны быть представлены публике до 2024 года.

Капитальные расходы

Это средства, используемые компанией для приобретения, модернизации и обслуживания физических активов, таких как имущество, заводы, здания, технология или оборудование. Их часто используется для реализации новых проектов или инвестиций компанией.