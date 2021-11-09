Аналітик американського банківського холдингу Morgan Stanley Адам Джонс зазначив, що саме компанія Ferrari – його фаворит в індустрії електрокарів, яка швидко розвивається.

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У Morgan Stanley надають перевагу Ferrari

Ferrari почала робити заяви про вихід на ринок електрокарів ще кілька років тому, проте глава компанії Джон Елканн, капітал якого Forbes оцінює у 2,4 мільярда доларів, підтвердив ці амбіції раніше цього року. За його словами, дебют електромобіля запланований на 2025 рік.

За даними Yahoo!Finance, актуальна вартість акцій Ferrari коливається на рівні 260 доларів за кожну, ринкова капіталізація компанії становить 64,5 мільярда доларів. Для порівняння цінні папери Tesla наразі коштують 1162 долари за акцію, виробника електромобілів оцінюють в 1,1 трильйона доларів, інформує той же портал.

У записці для клієнтів Адам Джонс з Morgan Stanley прогнозує, що до 2030 року понад 30% від загального обсягу продажів буде припадати саме на електромобілі. Минулого року італійська компанія продала приблизно 9 100 автівок. До факторів, які можуть допомогти Ferrari стати одним із найпотужніших гравців на ринку, аналітик банківського холдингу відносить:

доступ до інвестиційного капіталу,

цінова політика на ринку предметів розкоші,

затримка замовлень протягом рекордних двох років.

Morgan Stanley робить ставку на Ferrari / Фото Unsplash

За оцінками Morgan Stanley, Ferrari витратить більшу частину своїх капітальних витрат у розмірі 13 мільярдів доларів протягом цього десятиліття на розробку електромобілів з батерейним живленням, які мають бути представлені публіці до 2024 року.