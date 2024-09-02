НБУ выпустил новую памятную монету, которую посвятили органу, принимающему ключевые решения в государстве

Национальный банк Украины выпустил новую памятную монету. Ее посвятили одному из ключевых элементов демократического государства.

НБУ представил новую памятную монету

Нацбанк представил памятную монету 30 августа 2024 года, которая получила название "Парламентаризм". Дело в том, что монету посвятили важной составляющей демократического устройства Украины и ведущей роли в этом процессе украинского парламента – Верховной Рады Украины.

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Презентацию монеты провели непосредственно в здании Верховной Рады Украины. На мероприятии присутствовали глава НБУ Андрей Пышный и глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Что известно о дизайне монеты

На аверсе монеты "Парламентаризм" нанесены стилизованные силуэты современных украинцев, представляющих различные социальные, возрастные и профессиональные группы. Таким образом, воплотили идею о многогранности украинского народа. Еще один акцент, который выделяет монета, – это то, что согласно Конституции Украины носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ.

К теме! Памятная монета "Парламентаризм" имеет номинал 5 гривен. Ее ввели в обращение 30 августа 2024 года. Монету изготовили из нейзильбера. Тираж монеты составляет 50 тысяч штук в сувенирной упаковке.

Кроме того, между силуэтами на монете добавили различные надписи:

Права;

Свобода;

Демократия;

Человек;

Защита Отечества;

Народ;

Парламентаризм;

Развитие;

Инклюзивность;

Равенство;

Евроинтеграция;

Закон.

Новая памятная монета НБУ / Фото НБУ

Эти слова являются отражением фундаментальных принципов демократии. Также на монете изображено информационное табло, на котором показывают результаты голосования в Верховной Раде. Тогда как на реверсе памятной монеты размещен стилизованный украинский орнамент. В то же время в центре композиции на зеркальном фоне нанесен логотип Верховной Рады Украины.