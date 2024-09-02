НБУ представив нову пам'ятну монету

Нацбанк презентував пам'ятну монету 30 серпня 2024 року, яка отримала назву "Парламентаризм". Річ у тому, що монету присвятили важливій складові демократичного устрою України та провідній ролі в цьому процесі українського парламенту – Верховної Ради України.

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Презентацію монети провели безпосередньо у будівлі Верховної Ради України. На заході були присутні глава НБУ Андрій Пишний та очільник Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Що відомо про дизайн монети

На аверсі монети "Парламентаризм" нанесені стилізовані силуети сучасних українців, що представляють різні соціальні, вікові та професійні групи. Таким чином, втілили ідею щодо багатогранності українського народу. Ще один акцент, який виділяє монета, – це те, що згідно з Конституцією України носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ.

До теми! Пам’ятна монета "Парламентаризм" має номінал 5 гривень. Її ввели в обіг 30 серпня 2024 року. Монету виготовили з нейзильберу. Тираж монети становить 50 тисяч штук у сувенірному пакованні.

Крім того, між силуетами на монеті додали різні написи:

Права;

Свобода;

Демократія;

Людина;

Захист Вітчизни;

Народ;

Парламентаризм;

Розвиток;

Інклюзивність;

Рівність;

Євроінтеграція;

Закон.

Нова пам'ятна монета НБУ / Фото НБУ

Ці слова є відображенням фундаментальних принципів демократії. Також на монеті зображено інформаційне табло, на якому показують результати голосування у Верховній Раді. Тоді як на реверсі пам'ятної монети розміщено стилізований український орнамент. Водночас у центрі композиції на дзеркальному тлі нанесений логотип Верховної Ради України.